Meno di due settimane all’ultimo atto di Amici 21. Sei in gara per il titolo di campione e lotta sempre più serrata. Nelle ultime ore però a tenere banco non ci sono i finalisti quanto le indiscrezioni che arrivano su un ex Amici (ex da pochissimo visto che salutato il talent meno di un mese e mezzo fa) che sarebbe sempre più vicino a Ballando con le stelle. A dare l’indiscrezione è il vicolo delle news che spiega come il ballerino del team di Alessandra Celentano sia, se non ad un passo, molto vicino all’accordo con Milly Carlucci.



Parliamo di Leonardo Lini, ex pupillo latinista della Celentano possa “tradire” Amici di Maria De Filippi per Ballando. Da lui nessun commento. Certo è che nelle settimane scorse aveva dato prova di attaccamento al talent. Subito dopo l’addio aveva scritto sui social. “La mia bellissima esperienza ad @amiciufficiale termina qui. Ancora non riesco a descrivere l’emozione di salire su quel palco, la carica, l’adrenalina e il calore del pubblico. È stato un sogno”.





Leonardo Lini, l’ex Amici verso Ballando con le stelle



E ancora: “Ringrazio di cuore @defilippimariaa per l’opportunità che mi ha dato e per le bellissime parole nei miei riguardi, la maestra @alessandra.celentano per aver creduto in me e avermi sempre supportato, @nancyberti e @vincenzodurevole28 per le meravigliose coreografie ed @elisa.brunetti per averle ballate con me”.



Per concludere: “Grazie ai miei splendidi compagni di viaggio con cui ho condiviso questo bellissimo percorso, siete stati come una grande famiglia per me. Grazie alla redazione e a tutte le persone che lavorano per il programma. Grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto e scritto dei bellissimi messaggi”.



Leonardo Lini, ex Amici verso Ballando con le stelle, non è uno sconosciuto ed il suo percorso non sarebbe il solo in famiglia. Sua sorella è la ballerina Giada Lini nota per essere stata nel 2014 una stata ballerina professionista di Amici, e successivamente maestra di Ballando con Le Stelle 2021.

