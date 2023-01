Alessia Marcuzzi e Mediaset, clamoroso retroscena. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dello sfogo di Alessia Marcuzzi. La popolare conduttrice per tanti anni a Mediaset è tornata in tv dopo un periodo di stop con il nuovo programma “Boomerissima”, in onda su Rai 2. Lo spettacolo prevede la sfida tra la generazione boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, ovvero influencers che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.

Alessia Marcuzzi ha poi spiegato la ragione per cui ha lasciato Mediaset: “È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web”. Ora, però, spunta una clamorosa voce al riguardo.

Alessia Marcuzzi e Mediaset, prove di riavvicinamento

È dunque finita la storia tra Alessia Marcuzzi e Mediaset, almeno per ora la conduttrice sarà sulla Rai con il suo “Boomerissima”, show da lei scritto e diretto. Tuttavia nelle ultime ore il giornalista Alberto Dandolo su Oggi ha sganciato la bomba: a quanto pare l’amministratore delegato del Biscione Piersilvio Berlusconi sarebbe intenzionato a riprendere la conduttrice a Mediaset.

L’esperto di televisione e gossip scrive su Oggi: “Si fa sempre più insistente la voce che il figlio del Cavaliere abbia come obiettivo quello di ‘riassumere’ Alessia Marcuzzi, da lui sempre molto apprezzata…”. Prove dunque di riavvicinamento dopo che le parole di Alessia Marcuzzi sull’addio a Mediaset avevano fatto storcere il naso a qualcuno.

Un ulteriore dettaglio da non sottovalutare nella vicenda è il fatto che Alessia Marcuzzi abbia firmato un contratto con la Rai non in esclusiva. Motivo in più per dare credito alla voce che la rivorrebbe presto a Mediaset, in quella che è stata per tanti anni la sua casa. Intanto la conduttrice raccoglie i buoni risultati per la prima puntata di Boomerissima. Dandolo inoltre aggiunge: “Ci saranno novità sul versante artistico: alcuni volti noti saluteranno il Biscione e altri ci faranno ritorno…”. I nomi? Top secret, almeno per ora.

