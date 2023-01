Alessia Marcuzzi torna in tv dopo anni di assenza, per ricominciare ha scelto la Rai. Il suo nuovo programma, boomerissima, partirà ufficialmente domani su Rai 2. Scritto e condotto da lei metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, ovvero influencers che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.



Un momento molto stimolante per Alessia che, nel corso di un’intervista, non nasconde l’emozione raccontando il motivo del suo addio a Mediaset. “È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web”.

Alessia Marcuzzi: “Via da Mediaset perché non mi sentivo protetta”



E ancora: “Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più. In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo. Negli ultimi anni lo avevo sperimentato più sui social che in tv, quindi Boomerissima è stata l’occasione perfetta. Non sono in esclusiva con la Rai però”.



Secondo le anticipazioni il programma sarà molto piccante. Sembra infatti che ci sia già stato un litigio dietro le quinte tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi: “Pensavamo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio. La gara è stata molto sentita rispetto allo show, quindi l’atmosfera era vivace, ci sono stati momenti anche molto accesi”.



E ancora: “La sana competizione che è venuta fuori è andata fuori controllo. Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini nemmeno hanno scherzato. L’importante è partecipare? No, abbiamo capito che per loro era vincere (ride, ndr)”.