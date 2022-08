Alessia Marcuzzi ha praticamente fatto svenire tutti su Instagram. La foto del suo lato B ha lasciato tutti interdetti e non è stato facile far uscire dalla bocca degli utenti dei commenti, che potessero rappresentare a dovere questa immagine celestiale. La conduttrice televisiva, che la vedremo nuovamente all’opera in televisione sulla Rai col programma Boomerissima, si sta godendo gli ultimi giorni di ferie e sui social ha mostrato il suo fondoschiena senza alcun tipo di vergogna. E il risultato è stato eccezionale.

Nonostante Alessia Marcuzzi sia arrivata ormai a quasi 50 anni, il suo corpo sembra essere quello di una ragazzina e la foto del lato B lo ha dimostrato. Qualche settimana fa la presentatrice ha rischiato seriamente il soffocamento durante una cena e a salvarla è stata Wilma, moglie di Francesco Facchinetti, grazie alla manovra Heimlich. “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto”.





Alessia Marcuzzi, la foto del lato B è puro spettacolo

Nella didascalia Alessia Marcuzzi ha semplicemente scritto in inglese: “Wild at heart”, ovvero “Cuore selvaggio”. Nella prima foto c’è lei con il suo cane Simba, mentre nella seconda ecco apparire improvvisamente il suo lato B, che è stato possibile osservare grazie al suo costume. Si è immortalata di fronte al mare, con gli scogli presenti alle sue spalle. Impazziti di gioia i suoi accaniti fan, tra cui anche Nunzia De Girolamo: “Immagino che tutti guarderanno lo scoglio, tesoro”, ha scritto con ironia.

Queste altre reazioni dei follower di Alessia Marcuzzi, apparse sotto il suo post sexy: “C’è chi zoomma e chi mente”, “Stupenda, che fortunata”, “Ti dico solo una cosa, grazie di esistere”, “Lo scoglio? No no, l’orizzonte è stata la prima cosa che ho notato giuro”, “Spettacolare”. Altri ancora non hanno resistito e hanno voluto aggiungere: “Panorami arrotondati”, “Lato B da Oscar, patrimonio dell’umanità”, “Uno dei lati B più belli in assoluto”, “La seconda foto è dipinta come se fosse un quadro, si può notare”.

Recentemente Alessia Marcuzzi si è immortalata, mentre era intenta a passeggiare nei pressi di un lago proprio in compagnia del marito. Tanti sorrisi e divertimento assoluto per la coppia, che ha così smentito categoricamente con queste foto la crisi di cui si era parlato a lungo. Si sono abbracciati e hanno mostrato un feeling pazzesco. Ora invece ha voluto mostrarsi lei in gran forma.

Paura per Alessia Marcuzzi: ha rischiato di morire. Salvata proprio dalla moglie dell’ex fidanzato