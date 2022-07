Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, scoppia il gossip sulla coppia di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi era rimbalzata la voce di una profonda crisi. L’ultimo anno è stato particolarmente duro per loro. La 30 enne ex aspettava un altro maschietto e, con grande gioia, aveva dato la notizia sui social, specificando della grande attesa creatasi soprattutto tra i suoi due figli, Leonardo e Niccolò. Dopo la lieta notizia, comunicata con un tenero video dei suoi due cuccioli, e quella del sesso del bebè (“È destino, resterò l’unica principessa di casa”), il triste annuncio in una Storia Instagram.



Storia in cui Alessia aveva fatto capire che le cose fossero andate male: “Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego”. Solo dopo molto Alessia era intervenuta con un lungo messaggio. Nel video faceva sapere ai fan che aveva spesso pensato al discorso che avrebbe voluto fare ma siccome “non filava nel modo giusto”, aveva deciso di improvvisare raccontando a tutti il suo dolore.





Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, stop al gossip: “Nessuna crisi”



Nelle ore scorse, come detto, era spuntata la voce di una crisi tra Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. E lei è voluta intervenire: “Non sto divorziando, io e Aldo stiamo benissimo insieme”, ha spiegato attraverso alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Poi ha aggiunto: “Sto bene, non sono incinta e, come ho già detto altre volte, non cerchiamo un altro figlio”, ha ribadito per poi aggiungere che in questo periodo ha a che fare con qualche grattacapo. (Leggi anche Manuel Bortuzzo definitivo: lo stop dopo le voci sulla storia con Lulù Selassié, poi l’annuncio)



“Per me questo periodo è stato di forte stress perché ho un importante carico di responsabilità. Ciò mi sta portando anche qualche piccolo problema fisico, risolvibilissimo. Mi basta un po’ di relax e una piccola cura”. Insomma, niente di preoccupante o irrisolvibile. Tutto nella loro vita va bene tra gli alti e i bassi di una famiglia normalissima.



Sono passati sette anni dal momento della scelta nello studio di Uomini e Donne e da allora la vita di coppia sembra andare alla grande. I due hanno anche aperto un locale insieme, dal nome Keep Up, ovviamente a Catania. Dopo Uomini & Donne, la coppia ha iniziato a convivere dal 2013 e nel 2014 è convolata a nozze. Nel 2015 è nato il loro primo figlio, Niccolò, e nel 2017 il loro secondogenito, Leonardo.

