“Un grosso cambiamento”. Ued, Maria De Filippi rivoluziona tutto. E la novità sorprende il pubblico

Uomini e Donne, rivoluzione di Maria De Filippi. La notizia è stata data dal sito Blasting News e si è in attesa di eventuali conferme, ma l’edizione che inizierà il prossimo mese di settembre potrebbe avere una novità davvero importante che finora non era stata presa in considerazione. Il rumor è diventato insistente nelle ultime ore, quindi non è da escludere che la redazione possa confermare il tutto già nei prossimi giorni attraversi i canali ufficiali del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, rivoluzione di Maria De Filippi. Intanto, voci di addii si sono susseguite nei giorni scorsi e hanno travolto Gemma Galgani e Ida Platano. Queste le parole di Amedeo Venza: “Una delle due potrebbe approdare alla nuova edizione de La Talpa. Figurati se in questi anni erano lì a cercare l’amore!”. L’avventura a UeD dovrebbe interrompersi intorno al mese di dicembre, quindi starebbero nel parterre per circa 3 mesi prima di fiondarsi nel reality show che fa ritorno nel piccolo schermo.





Uomini e Donne, rivoluzione Maria De Filippi su Trono Over e Classico

Uomini e Donne, rivoluzione di Maria De Filippi e cambiamento repentino che il pubblico potrà trovarsi di fronte nella prossima stagione televisiva. Ci sarebbe comunque una motivazione ben precisa dietro questa scelta di Queen Mary, che ha notato qualcosa di non perfetto negli ultimi tempi. Con questa decisione, della quale vi stiamo per parlare nei dettagli, si attende miglioramenti ancora più marcati anche negli ascolti tv, che già sono comunque più che soddisfacenti.

Secondo Blasting News, a Uomini e Donne avverrà la separazione di Trono Classico e Trono Over, che andrebbero dunque in maniera parallela. La formula cosiddetta mista sarebbe messa alle spalle e così facendo la conduttrice televisiva si aspetta maggiori considerazioni per i tronisti e i corteggiatori, che sono stati spesso e volentieri surclassati dalle dame e dai cavalieri. Le registrazioni delle puntate andrebbero fatte in modo separato e quindi non ci sarebbero più fatti mescolati.

A Uomini e Donne potrebbe abdicare Luciano Giannelli del Trono Over, almeno stando a quanto scritto dal sito Fidelity House. A quanto sembra sia la padrona di casa che l’intera redazione non sarebbero convinti della sua permanenza, che comunque potrebbe mettere a rischio anche la salute dell’uomo: “Ad impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione che la stessa De Filippi”.

