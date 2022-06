“Mamma sarà felice”. Alessandro Iannoni non lo ha ancora detto a Carmen Di Pietro. Ma ha deciso

Alessandro Iannoni, nuovo tronista a UeD? Una notizia che non fa che alzare l’asticella delle aspettative sia in casa Iannoni-Di Pietro che in quella di Maria De Filippi. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, Alessandro Iannoni a Uomini e Donne potrebbe sbarcare a breve, forse la prossima stagione. Ed è stato l’ex naufrago a dire la sua a riguardo.

Alessandro Iannoni, dall’Isola dei Famosi con la madre Carmen Di Pietro allo studio televisivo di UeD in cerca del vero amore. Il giovane figlio di Carmen, come si da, è ancora single per scelta. Dare la priorità al percorso di studi senza troppe distrazioni da un lato, ma anche una mamma che in questioni di cuore mette il becco. Carmen non ha particolarmente gradito le avance delle altre concorrenti sull’Isola, ma in fondo con la proposta UeD potrebbe centrare qualcosa.





Alessandro Iannoni, nuovo tronista UeD?

Nonostante quello finora detto su Carmen Di Pietro come madre troppo apprensiva e invadente, le parole di Alessandro Iannoni sulla possibilità di diventare il nuovo tronista UeD sono chiare: “Io sul trono? Sono sincero: non ho mai visto Uomini e Donne, quindi non so cosa sia un tronista. Non lo so, ma lo immagino. Mamma sarebbe contentissima. Me l’ha proposto lei sull’Isola, mi ha detto “perché non vai a fare il tronista?”.

Alessandro Iannoni a riguardo aggiunge a Casa Chi, come ripreso da GossipeTv.: “A me il mondo dello spettacolo, della televisione è sempre piaciuto, ho l’esempio di mamma a casa. Però devo dire che ora la priorità è l’università. Quando mi hanno proposto l’Isola dei Famosi ho accettato dopo 2/3 giorni, giusto il tempo di organizzarmi con l’università. Questo mondo mi piace, quindi, se posso sia studiare che fare queste esperienze, accetto”. (Alessandro Iannoni dopo L’Isola, perchè non era in studio).

E al di là del trono UeD, Alessandro Iannoni ha anche confermato di recente quanto affermato da Guendalina Tavassi sulla loro assenza dallo studio dell’Isola: “A me farebbe molto piacere, solo che adesso, per regolamento, non avendo prolungato il contratto, purtroppo non posso fare parte dello studio. Mi farebbe veramente tanto piacere sia per sostenere mamma che per vedere lo studio”.

