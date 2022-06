Manuel Bortuzzo frecciatina Clarissa. Nuovo capitolo della ‘faida’ tra Manuel Bortuzzo e il clan Selassié, con una frecciatina alla sorella dell’ex fidanzata e concorrente della sesta stagione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha rilasciato una nuova intervista a Non succederà più di Giada Di Miceli lancuando una frecciatina a Clarissa Selassié, che la scorsa settimana ha fatto forfait alla conduttrice perché non aveva ricevuto le domande dalla conduttrice.

Manuel Bortuzzo frecciatina Clarissa – “Buongiorno a tutti. Come già annunciato dai nostri social dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassié, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco, con il quale la stessa Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire qui da noi a Non succederà più. Succede che proprio qualche minuto fa lei dice che non ci sarà”, aveva spiegato la conduttrice della trasmissione radiofonica.





Manuel Bortuzzo frecciatina Clarissa Selassié

Nell’intervista Manuel Bortuzzo ha spiegato che quando si fidanzerà nuovamente cercherà di mantenere la privacy e vivere il suo amore lontano dal gossip.“Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy. Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie”, ha spiegato l’ex GF Vip 6.

Manuel Bortuzzo, prima della frecciatina a Clarissa Selassié ha parlato anche delle fake news sul suo conto e l’esperienza al Grande Fratello Vip. “Le fake news? Non me ne frega un ca***, però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni. – ha detto Bortuzzo come riporta Biccy – Partecipare al GF Vip non è stata una scelta così facile. Quello che mi ha spinto a dire si è stato il fatto che comunque mi voleva, sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me”.

“Utilizza più amore e meno odio” cit 🤣 —Le ipocrisie invecchiate male ✈️ https://t.co/PXMRVV6Cuu — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) June 5, 2022

Manuel, ora ti riconosco ❤️‍🔥 Lulù hai un esercito dalla tua parte… ti vogliamo un mondo di bene fatina ❤️ #fairylu pic.twitter.com/wyVBKtRKGK — Rita Ciriegi (@Viola_Florence_) June 1, 2022

A fine intervista è arrivata la frecciatina di Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié. Incalzato dalle domande della trasmissione radiofonica, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha commentato la richiesta delle domande da parte di Clarissa e la decisione di dare forfait. “Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima“, ha risposto Manuel Bortuzzo commentando la decisione della più piccola delle Selassié. La frecciatina di Manuel è stata commentata anche da Soleil, che condividendo l’articolo di Biccy sull’argomento ha commentato con una frase al veleno: “‘Utilizza più amore e meno odio’ cit — Le ipocrisie invecchiate male”.

