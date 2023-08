Il suo ultimo programma è stato uno dei più ‘rimandati’ della recente storia della televisione. Di certo lei non è una tipa che si arrende facilmente e conosce il mondo di questa scatola magica che in Inghilterra chiamano ‘telly’ meglio di tanti altri. Ma anche a lei non sarà piaciuto la continua ed estenuante attesa della messa in onda di un progetto, per molti versi ‘dirompente’, a cui ha sicuramente creduto tanto. Poi, finalmente, il suo “Non sono una signora” è stato trasmesso dalla Rai.

Stiamo parlando ovviamente di Alba Parietti che con l’ultima puntata di “Non sono una signora” è andata in onda lo scorso giovedì 27 luglio. Tra l’altro, pure lì, pare ci abbia messo lo zampino il diavoletto, come si suol dire. Cristina D’Avena, infatti, aveva inavvertitamente postato una foto con uno spoiler su chi avrebbe vinto. Post poi cancellato, ma ormai la fritttata era fatta. Per la cronaca le drag queen vincitrici sono state “The Nancies”, cioè la coppia interpretata dal duo comico Gigi e Ross, The Nancies nello show. Adesso per Alba Parietti e il suo programma arrivano indiscrezioni non proprio positivissime.

Alba Parietti, brutte notizie per “Non sono una signora”

In una delle ultime interviste Alba Parietti aveva confidato di sperare in una seconda edizione del programma. Ma secondo quanto rivelato dal magazine Oggi, “Non sono una signora” non sarebbe compatibile, a livello di format, con la nuova linea editoriale Rai. Della ‘rivoluzione’ operata dai piani alti della tv pubblica ne avevamo già parlato qui. Adesso, a quanto pare, il nuovo corso potrebbe far fuori proprio lo show di Alba.

Ovviamente parliamo di ipotesi e poi, come sottolinea anche GossipeTV, Alba Parietti non deve disperare. La televisione, infatti, non è solo pubblica – fortunatamente – ed ecco allora che “Non sono una signora” potrebbe trovare collocazione magari nel palinsesto di un altro canale di un’emittente privata o comunque fuori dal mainstream della televisione generalista.

Ricordiamo che lo show era stato registrato nel 2022, tra ottobre e novembre, e sarebbe dovuto andare in onda a dicembre proprio sotto Natale. Non si sa perché ma lì sono iniziati rinvii. Si era pensato a febbraio, ma in quel periodo c’era il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai1 e forse si temeva una concorrenza interna. Poi il periodo giusto sembrava fosse maggio. Ma niente. Siamo arrivati all’estate 2023 e, mentre Alba Parietti si rilassa a Ibiza e tra le braccia del suo compagno Fabio Adami, continuano ad arrivare notizie non buone su questo show. Chissà come mai… Per la cronaca l’ultima puntata aveva fatto registrare il 6,7% di share (804mila spettatori). E voi, lo avete visto? Vi piacerebbe un’altra edizione?

