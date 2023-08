Lei è uno dei personaggi più noti della tv degli ultimi anni. Da un po’ di tempo sembrava scomparsa, dopo il periodo d’oro che l’ha vista protagonista di programmi, flirt con calciatori famosi (uno di loro è considerato da tanti il numero 10 italiano moderno più forte, ndr) e tanto altro. Ora è tornata in auge, diciamo così, per un’intervista che sarete voi, come sempre, a giudicare.

“Sono casta da 10 anni”. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano se non parlassimo di una donna adulta di 46 anni che ha avuto tanti fidanzati e – presumibilmente – una vita sessuale più o meno regolare anche se con partner diversi. Ma non è finita, perché la signorina, giusto un annetto fa, è tornata in tv con “Back to School” e contemporaneamente si è saputo che è entrata in Scientology, il movimento o forse sarebbe meglio dire la setta, che vede al suo interno il famosissimo attore americano…

Il sesso, Tom Cruise e gli alieni: l’intervista di Flavia Vento

Sul fatto della castità Flavia Vento, è lei la protagonista della storia di oggi, aveva già ‘esultato’ su Twitter (la X di Elon Musk, ndr) in primavera e qualcuno le aveva ironicamente risposto: “Continua così , Flavie’ ! Che tra un po’ ti fanno santa” e ancora “Pensa come festeggiano gli uomini che se la sono scampata”. Dopo il flirt di tanti anni fa con Francesco Totti, intervistata da MOW adesso ha parlato di Tom Cruise: “Anche lui, ne sono certa, sarà curioso di conoscere la sua fan italiana numero uno! Non può essere altrimenti. Solo che deve muoversi, non vorrei invecchiare aspettandolo. Mi andrebbe bene anche solo un caffè che però non arriva mai”. E ribadisce: “Sono casta da dieci anni“.

Proprio su Twitter era convinto di aver chattato con il vero Tom Cruise, ma era solo un profilo fake. Poi l’incontro con la star in carne ed ossa: “Alla premiere di Mission Impossible mi ha salutata con la mano, sento di essere vicina alla meta. Anche perché succedono cose altrimenti inspiegabili: ogni volta che esco di casa, per esempio per andare al parco, sento le persone ripetere “Tommy!”, sembra che tutti i cani del mio quartiere si chiamino così! Possibile? Poi leggo “Tom” ovunque in giro per strada. Non possono essere solo coincidenze”.

Festeggio 10 anni di castità evviva 🌸🌸🙏🙏 pic.twitter.com/oasGKCqxSy — Flavia vento (@Flaviaventosole) March 24, 2023

Flavia Vento ha parlato anche di ufo: “A settembre ho visto veramente una cosa molto strana in cielo. Questa stella che si muoveva emanando una luce fortissima, non era un aereo. L’ho scritto su Twitter e tutti hanno cominciato a prendermi in giro. Perché quando parli degli alieni, la gente pensa sempre che sia fantascienza. Le persone non è che capiscano molto, non hanno una mente aperta”. E la vostra, di mente, com’è?

