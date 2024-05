Anita Olivieri, tra le ex protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha annunciato la fine della sua relazione con con Alessio Falsone, anche lui concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un post su Instagram per annunciare la rottura, avvenuta dopo un viaggio a Ibiza insieme a Paolo Masella e Letizia Petris, anche loro conosciuti nella casa del GF e Angelica Baraldi (ex gieffina) e il fidanzato Riccardo

“Caratteri e abitudini diverse”, ha scritto Anita Olivieri postando una storia su Instagram in cui ha spiegato le ragioni della rottura pubblicata su una foto che la ritrae con il suo ex coinquilino in uno scatto al tramonto: “Cari amici, qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini…”.

Anita del Grande Fratello si è rivista con l’ex Edoardo: critiche sui social

“Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi…”, ha scritto Anita sottolineando come la fine della relazione con Alessio sia stata presa di comune accordo: “Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo”, ha detto ancora la Olivieri annunciando la rottura da Falsone.

Dopo l’addio è immediatamente partita la caccia all’ex di Anita Olivieri, Edoardo Sanson, mollato al Grande Fratello per iniziare la storia con Alessio Falsone. Cosa succede tra i due? C’è stato un ritorno di fiamma? La storia tra Anita e Alessio era costruita per business e ora lei tornerà con l’ex fidanzato? Queste le domande che in tanti si pongono.

Intanto una follower di Deianira Marzano le ha scritto dicendo: “Guarda caso Anita e’ a Torino oggi. Dove vive il suo ex ragazzo. Avvistata in un bar”. L’esperta di gossip ha risposto: “Si, io so che si sono risentiti Me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti“.

Che avevo detto io? Che #Anita si sarebbe rimessa prima o poi con Edoardo e che Falsone era solo una operazione x repulisti immagine dopo il devastante GF! E infatti beccata a Torino con l'ex che era stato contattato da quelli di #TemptationIsland … #grandefratello — OGM (@OGM38385899) May 29, 2024

