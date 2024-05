Altro che Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi pare abbia occhi solo per lei. Chi è? Una conoscenza abbastanza recente di Uomini e Donne. Segni particolari: bellissima. Il gossip su un ritorno di fiamma tra Giordano e Nilufar era scoppiato nei giorni scorsi. Erano stati avvistati a fare un aperitivo in un rooftop di Milano. Girava anche un video in cui si vedeva Giordano coccolare la cagnolina di Nilufar. I commenti, per quello che sarebbe un ritorno di fiamma clamoroso, erano fioccati.

La loro storia aveva subito pochi alti e molti bassi. Dopo la fine del suo trono, infatti, Nilufar era stata travolta da uno scandalo incredibile legato proprio alla sua esperienza. “Come sappiamo, appena usciti da ‘Uomini e Donne, la storia d’amore tra i due si è trovata ad affrontare immediatamente una prova molto grande. Conosciamo tutti l’ammissione di colpa di Nilufar in merito al suo percorso da tronista”.





Uomini e Donne, nessun ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano

La nuova fiamma di Giordano Mazzocchi sarebbe la non scelta di Federico Nicotera che le aveva preferito Carola con la quale, tra l’altro, si era lasciato dopo poche settimane. Si legge su indirettatv.com come: “Negli ultimi tempi, Giordano e Alice si sono seguiti e scambiati like su Instagram, suggerendo una possibile frequentazione”.

“Alice è stata avvistata a diverse serate dove Giordano lavorava come deejay e ha pubblicato storie dalla macchina di lui. Inoltre, proprio ieri, 26 maggio, Alice si trovava ad Avezzano, città natale di Giordano. Questi indizi hanno portato molti a pensare a una possibile frequentazione tra i due”. Alice non aveva preso benissimo la scelta di Federico, salvo poi attaccarlo.

“Credo che l’amore sano e duraturo si basi sul rispetto reciproco, sulla stima e sulla complicità. Cerco qualcuno con cui crescere e imparare, riuscendo sempre a tirare fuori il meglio di sé. Sono convinta che capirsi sia un vantaggio, Federico sembrava pensare il contrario. Lui assecondava comportamenti che diceva di non gradire, rincorreva una persona senza avere in cambio quel che chiedeva. Non credo che una sia più giusta dell’altra, ha fatto bene a fare la scelta che voleva”.