Sono passati due mesi dalla fine del Grande Fratello, ma Marco Maddaloni fa ancora parlare di sé. Nelle ore scorse il judoka ha sorpreso tutti con un annuncio che è stato immediatamente commentato dai fan e anche da alcuni ex coinquilini. Nelle settimane successive la fine del programma, che aveva lasciato dopo la morte del suocero per stare vicino alla famiglia, Maddaloni aveva spiegato le ragioni della sua partecipazione. “Ogni volta che partecipo a un reality l’unico obiettivo è durare il più a lungo possibile per guadagnare di più”, aveva raccontato a Chi.

“Come sportivo i titoli ce li ho ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore”.





Grande Fratello, Marco Maddaloni presenta il suo primo libro

Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodi in cui abitavo in 60 mq di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita”. In tutto questo Marco no non ha mai mollato. Ed è questo il succo del suo libro “L’anima del campione”. Un libro che è un’autobiografia senza filtri.

“Spontaneità, forza e determinazione sono solo alcune delle qualità che emergono dalle appassionanti pagine del libro L’anima del campione di Marco Maddaloni. Un racconto tramite il quale è possibile seguire le varie tappe della carriera sportiva del judoka, del suo vissuto personale e della sua sfera privata, e in cui non è solo l’atleta a risaltare, ma anche l’uomo”.

Tra i commenti, come detto, anche quello di Perla Vatiero che ha ricevuto il libro con tanto di dedica. “La dedica la tengo per me – ha detto Perla -. Oltre ad essere un Campione, per me sei stato un esempio. Fortunata ad averti avuto in un percorso di crescita così importante per me”.