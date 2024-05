Per Stefano De Martino è un momento d’oro. Il pubblico lo adora, è arrivato un maxi contratto in Rai, a spiegare cosa succede nella sua vita privata, invece, ci ha pensato direttamente lui. Dopo le voci di flirt (l’ultimo con Gilda Ambrosio), ha deciso di raccontare come stanno le cose, sorprendo davvero tutti. Con la stagione televisiva ancora in corso, per Stefano è già il momento di raccogliere gli applausi: “Posso dire che sei il miglior presentare che io conosca sei cantate ballerino sei bello sei tuttofare anche Fiorello è un altro bravissimo potreste fare qualcosa insieme”.

E ancora: “A Stefano de Martino i miei complimenti per il successo del suo lavoro, un connubio di eleganza, bellezza, ironia , comicità, talento ,un conduttore a tutto campo, complimenti per ,affari tuoi” e per tutto quello che verrà, ti l’ho meriti dopo tanta gavetta, sei un bravo papà, e un ragazzo serio pieno di risorse ti auguro tutto il bene possibile nella vita e nel lavoro.





Stefano De Martino, la verità sul flirt con Gilda Ambrosio

Ed a lui il pubblico dovrà abituarsi: “De Martino – spiega una nota di Viale Mazzini – sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 22. L’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”.

Tornando all’amore, nei giorni scorsi si è parlato di un flirt con Gilda Ambrosio. Stefano, su Instagram, ha chiarito quanto segue: “Se sono single oggi? Sì, per legittima difesa”. Una risposta densa di ironia e che nasce da una battuta dell’amico Francesco Paolantoni. Il suo cuore è quindi libero. Ma come è iniziato il gossip? Galeotta fu una cena.

Nei giorni scorsi Stefano ha preso parte all’evento del brand di moda The Attico, che è di proprietà di Gilda Ambrosio. Gilda che lavora a questo progetto assieme a Giorgia Tordini. Stefano, senza malizia, ha taggato entrambe le donne e il brand, pubblicando un’immagine di una meravigliosa Napoli, infatti c’è una tavola bandita con davanti un paesaggio spettacolare rappresentato dal mare partenopeo e dal Vesuvio. Tanto era bastato perché il gossip corresse.