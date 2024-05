Come sarà l’estate 2024? Lo rivela il colonnello Mario Giuliacci che nelle scorse ore ha fatto la sua previsione sulla stagione che prenderà il via tra meno di un mese. In queste settimane l’instabilità con precipitazioni e acquazzoni ha caratterizzato la seconda parte della primavera. Ma c’è uno spettro in particolare che impaurisce gli italiani, cioè la possibilità di un’estate rovente.

Negli ultimi anni le temperature medie si sono alzate e in tanti parlano dell’avvento di un clima quasi ‘tropicale’ in Italia. In realtà, almeno per il mese di giugno, non c’è il rischio delle tanto detestate ondate di caldo. Da evitare, però, soprattutto nelle regioni del centro-nord, gite fuori porta o settimane al mare visto che il cielo sarà in diverse occasioni scuro e carico di pioggia.

Quando arriva l’estate, la previsione di Mario Giuliacci

Il meteorologo e direttore del sito meteogiuliacci.it ha spiegato a Fanpage in una chiacchierata cosa succederà nelle prossime settimane e che tipo di estate ci aspetta: “La vera estate, con temperature al di sopra dei 35 gradi, arriverà solo a luglio mentre prima, per tutto il mese di giugno, non ci saranno vere e proprie ondate di caldo ed anzi nelle regioni del Centro-Nord prevediamo precipitazioni e temporali”.

Mario Giuliacci ha poi spiegato: “Dal 1970 ad oggi, in estate la temperatura è aumentata di circa 2 gradi e mezzo, con conseguente incremento del numero delle ondate di caldo. Gli ultimi 5 anni abbiamo avuto la seconda, la terza, la quarta e la quinta estate più calda di sempre. Al primo posto c’è ancora il 2003. Quest’anno avremo l’80% di possibilità che lo sia altrettanto, ma c’è qualche elemento che ci fa pensare che l’estate 2024 sarà meno calda, almeno inizialmente”.

Il motivo è il ritardo dell’Anticiclone africano a sua volta dovuto alle temperature più calde del normale delle acque del Golfo di Guinea. “L’Anticiclone – aggiunge Giuliacci – arriverà prima al Centro Sud, dove farà caldo ma saremo senz’altro sotto i 35 gradi, senza dunque avere ondate di caldo. Al Nord ci saranno ancora piogge, soprattutto al pomeriggio e sulle regioni alpine. Dopo il 5 giugno ci sarà una fase di bel tempo ma con temporali sulle Alpi. Prevedo che giugno vada avanti così. A luglio, invece, è probabile che l’anticiclone entri a gambe tese, per cui fino alla fine di agosto vedremo le vere ondate di caldo. È allora che comincerà la vera estate con temperature oltre i 35 gradi”.

