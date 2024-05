La vicenda della Madonna di Trevignano, alle porte di Roma, e la controversa “veggente” Gisella Cardia tornano d’attualità. Naturalmente, chiunque asserisca di ricevere messaggi dalla Madre di Dio non sempre è creduto, e sull’attendibilità delle “apparizioni” i dubbi sono tanti, e colossali. Ma la notizia è un’altra e non può non sgomentare anch’essa, comunque la si pensi. Si tratta di un messaggio che, per il tramite della presunta veggente, avverte l’umanità tutta di una nuova, incombente minaccia.

La Vergine del Rosario, attorno alla cui statua si riuniscono a cadenza mensile fedeli e seguaci della veggente, ogni 3 del mese, avrebbe comunicato quanto Gisella Cardia ha inteso pubblicare nelle scorse ore. Nonostante trasmissioni televisive quali “Chi l’ha visto” e “Le Iene” abbiano più volte denunciato la natura assai poco chiara dell’intera vicenda, Gisella è pronta al prossimo raduno del 3 giugno al Campo delle Rose: il Comune aveva provato a chiudere l’area, ma il sequestro del terreno è stato convalidato dalla Procura di Civitavecchia.

Leggi anche: “Ci sono morti e feriti”. Inferno di fuoco sulla regionale, soccorsi sul posto e strada chiusa





Il (presunto) messaggio Mariano

In particolare, la Madonna di Trevignano avrebbe annunciato l’arrivo di una nuova emergenza sanitaria, forse peggiore del Covid, che è stato affrontato in maniera spesso improvvisata e che ha generato una serie di restrizioni alle libertà e allo spostamento dei cittadini: un vero incubo che speriamo di non rivivere più. Eppure, questo sarebbe – il condizionale è d’obbligo – il Suo messaggio: “Siate pronti alle prossime malattie che arriveranno, la vostra libertà sarà minata ancora una volta con la dichiarazione di pandemia”. Non proprio confortante, ma Gisella Cardia ribadisce: “Ci sarà una nuova pandemia, me l’ha detto la Madonna”.

Visioni celesti, la stretta del Vaticano

Frattanto, precisamente in ragione della vicenda di Trevignano, il Vaticano ha invocato una maggiore prudenza in merito a presunte apparizioni mariane. Dopo il clamore mediatico sulle visioni “celesti” di Gisella Cardia, il Dicastero per la Dottrina della fede ha varato le nuove norme “per discernere su apparizioni e altri fenomeni soprannaturali“, come è stato comunicato.