Terribile incidente stradale oggi dopo 7 lungo la strada regionale 11. Per cause ancora da accertare un due mezzo pesanti si sono scontrati coinvolgendo, poi, anche un’automobile. Pesantissimo il bilancio: due morti e due feriti. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 con ambulanza ed elicottero, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Le vittime sono i due camionisti: Renzo Roberto Leita, 65enne di Pergine, da 20 anni dipendente della Zandonella trasporti di Lavis e Costel Blanaru, romeno di 53 anni residente ad Ala.

Uno è stato estratto dalle lamiere mentre l’altro è stato sbalzato dopo l’impatto. Le ferite sono invece le due donne a bordo dell’auto che sono riuscite ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo. Una prontezza di riflessi che ha evitato il bilancio si aggravasse.





Peschiera del Garda, due morti in un incidente tra 2 mezzi pesanti e un ‘auto

Dopo lo schianto è scoppiato un incendio. L’utilitaria, alimentata a Gpl, che seguiva uno dei due camion ha preso fuoco dopo l’impatto contro uno dei due mezzi pesanti. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino e Verona con 10 operatori e 3 unità. In tutti, comprese anche le ambulanze, una decina le squadre di soccorso al lavoro.

L’incidente ha causato la chiusura della strada per le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di Verona e Bardolino. L’esatta dinamica del tragico incidente è al vaglio della polizia stradale di Bardolino, che è sul posto per i rilievi e gli accertamenti di rito. Si tratta dall’ultimo incidente in ordine di tempo.

Nella mattinata di giovedì 23 maggio 2024 un incidente aveva paralizzato il traffico sull’autostrada A4, nella zona che intercorre tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Un camion carico di animali si era ribaltato, causando non solo il blocco della circolazione ma anche una tragedia, perché molte mucche che venivano trasportate sono morte a seguito del ribaltamento del mezzo pesante su cui viaggiavano.