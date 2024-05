Le foto dell’addio al nubilato e ora quelle del matrimonio: l’attrice delle serie tv si è sposata. Ed è stata ancora una volta la sorella, anche lei nota al pubblico, a dare la lieta notizia ai fan vista la riservatezza della sposa. Il Sì è stato pronunciato sabato 25 maggio, alla presenza di amici e parenti e come si vede negli scatti e nei video condivisi su Instagram, i due si sono sposati con una cerimonia all’aperto.

Una location che, sempre dalle foto diffuse dalla sorella della sposa, sembra vista lago e un evento curato nei minimi dettagli. Ha immortalato il brindisi con lo sposo, il ballo con il padre e l’emozione dei primi momenti da marito e moglie. “Il giorno più bello della mia vita, la Dolce Vita”, ha scritto su Instagram come didascalia alla gallery dedicata al grande giorno della sorella.

L’attrice si è sposata: la foto del matrimonio

E così, qualche settimana dopo l’addio al nubilato, passato con alcune amiche a Firenze, Benedetta Gargari ha sposato il fidanzato Tommaso Cocchi. Lei è diventata nota al grande pubblico come interprete di Eleonora Sava nella popolare serie Skam Italia, lui è un avvocato. A raccontare il loro giorno della sposa, sui social, è stata Lulù Gargari, chef di professione.

Benedetta Gargari era bellissima nel giorno del suo matrimonio. Ma, i suoi fan lo sapranno bene, dopo il successo della serie Skam Italia 3, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per continuare gli studi in Giurisprudenza. Come si vede negli scatti pubblicati su Facebook, nel 2019 si è laureata all’Università di Roma Tre e, ad oggi, si starebbe dedicando a una carriera proprio in questo ambito.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la sorella di Lulù Gargari è da sempre molto riservata ma sl suo fianco c’è da diversi anni c’è Tommaso Cocchi, avvocato di professione. I due potrebbero essersi conosciuti ai tempi dell’università ma come detto hanno sempre cercato di mantenere la privacy. La loro ultima foto social insieme, per esempio, risale infatti al 2022.