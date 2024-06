Amadeus, ormai sbarcato sul Nove, condurrà a inizio stagione uno dei suoi programmi storici: I Soliti Ignoti. Il format, infatti, è stato acquistato dalla Warner Bros e non andrà più in onda sulla Rai. Lo storico programma andrà in onda sul canale di Discovery con il titolo originale Identity. A confermarlo era stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo statunitense per il Sud Europa, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

I Soliti Ignoti è un programma che è andato in onda sulla Rai, con qualche anno di stop nel mezzo, a partire dal 2007 principalmente nella fascia dell’access prime time (quella che va dalla fine del telegiornale della sera all’inizio della prima serata). Dal 2017 fino al 2023 è sempre stato condotto da Amadeus.

Leggi anche: “Ecco chi è davvero fuori da Temptation Island”. Scoppia il caso Lino già dopo la prima puntata





Affari Tuoi resta su Rai1 fino al 2027: “Confermato il programma per tre edizioni”

Discovery è riuscita ad acquistare i diritti dei Soliti Ignoti per portarli sul Nove, con il titolo originale Identity, proprio dalla rete statunitense Nbc. Cosa accadrà invece al programma Affari Tuoi, condotto fino a poche settimane fa da Amadeus su Rai Uno? Il celebre gioco dei pacchi andrà in onda sulla Rai.

A condurre il celebre programma della Rai dovrebbe essere Stefano De Martino. È noto, tuttavia, che la casa di produzione dello show (Banijay) aveva più di un dubbio sul presentatore partenopeo. Nel comunicato della Rai si legge: “Il Consiglio d’amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi alla presenza dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio, ha esaminato l’evoluzione delle tendenze economiche per l’esercizio 2024”.

“Il Consiglio ha altresì esaminato il piano di interventi finalizzato all’ ottimizzazione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare dell’azienda con specifico riferimento all’area di Roma: in tale ambito è stato approvato il contratto preliminare per l’affitto dell’immobile ‘polmone’ sito in Via Alessandro Severo in cui – in relazione ai lavori di ristrutturazione del palazzo di Viale Mazzini – sarà temporaneamente trasferita, nel secondo semestre 2025, la sede direzionale”.

“Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024- 27 del programma Affari Tuoi, nonché l’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027″, si legge ancora.