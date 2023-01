Nuovo scontro nella casa tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. L’hair stylist è da poco rientrato al GF Vip dopo una serie di controlli medici legati al suo stato di salute e ha fatto capire subito il suo atteggiamento nei confronti dell’influencer venezuelana. Lui ha deciso di chiarire la sua posizione e ha praticamente fatto capire senza giri di parole che avrebbe voluto portarla in un’aula di tribunale.

Tutto è iniziato quando Oriana Marzoli ha fatto una richiesta ad Antonino, ovvero aggiustarle i suoi capelli facendole una tinta ma lui ha prontamente negato questa possibilità: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?”. Non solo ha rifiutato, ma ha anche fatto capire di non avere una buona considerazione della ragazza. Il popolo del web si è schierato contro Antonino, infatti queste sono state le reazioni principali: “La situazione sta davvero degenerando in casa, qui dal Grande Fratello Vip a Forum è un attimo. Tutti che vogliono far scattare denunce”.

Leggi anche: “Squalificato dal GF Vip”. Orrore di Davide su Oriana. Da fuori la richiesta ufficiale





GF Vip, Oriana conferma di aver fatto l’amore con Antonino

Tuttavia Oriana non dimentica quello che è successo in casa con Antonino. E durante un gioco ha fatto una rivelazione hot che ha gelato la casa. Infatti durante il gioco “Tutta la verità” a cui ha partecipato con Attilio Romita, pur di evitare la penitenza di mangiare un piatto di dubbio gusto ha fatto una clamorosa confessione: ha detto di aver avuto un rapporto intimo nella casa. La controparte in causa è Antonino Spinalbese la cui faccia è stata inquadrata dalle telecamere ed è apparsa particolarmente imbarazzata.

Sui Twitter i commenti non sono mancati: “Oriana conferma di aver fatto sesso dentro la casa”, “La faccia di Antonino dice tutto”, anche loro stupiti dalla rivelazione hot di Oriana Marzoli. Del resto è abbastanza improbabile che sfugga qualcosa dalla casa del GF Vip: ci sono microfoni e telecamere dappertutto e viene ripreso qualsiasi momento della vita dei vipponi nella casa. Anche quelli intimi e se qualcosa non si vede perché cercano di coprirsi allora ci sono i microfoni che fanno ascoltare tutto.

Antonino e Oriana si sono fatti trasportare dalla passione qualche settimana fa. Eppure poco prima avevano litigato perché lei non era stata difesa durante una lite con Edoardo Tavassi. “Io mi so difendere da sola è vero, però volevo almeno il tuo appoggio. Dopo ho pianto e tu non c’eri. Bene ti alzi anche adesso? Con me hai chiuso, io non sono Giaele, basta finisce qui”, ha detto l’influencer a Spinalbese.