Sempre più spesso ci troviamo a ricevere chiamate da numeri che non abbiamo salvato in rubrica. Molte di queste sono chiamate indesiderate: spam, promozioni, call center. Ma come si può scoprire a chi appartiene un numero sconosciuto? Sebbene risalire all’intestatario di numeri privati sia complesso, per numeri fissi o legati ad attività commerciali ci sono metodi più semplici. E anche se riceviamo una chiamata anonima, esiste una possibilità per svelarne l’origine. Scopriamo le opzioni grazie alla guida di Altroconsumo.

Se la chiamata proviene da un numero fisso, la procedura è relativamente semplice. Gli esperti di Altroconsumo spiegano: “La prima tecnica, la più semplice e immediata, è cercare direttamente il numero sul web, per esempio scrivendo il numero su Google. I primi risultati che si ottengono di solito sono in grado di restituirci una risposta”.





Chiamate da numero sconosciuto, i trucchi per scoprire chi sta chiamando

Per i numeri di attività commerciali, siti come Pagine Bianche e Pagine Gialle risultano particolarmente utili. “In questi siti è possibile sia cercare l’intestatario di un numero sconosciuto, sia cercare il numero di una persona o un’attività di interesse”, aggiungono. Risalire all’intestatario di un numero di cellulare è più complicato, poiché non esiste un database pubblico dedicato. Tuttavia, alcune strategie possono aiutare:

Ricerca sul web: “L’approccio più veloce rimane quello di cercare direttamente il numero di telefono sul web”, spiega Altroconsumo. Esistono siti che offrono strumenti per identificare numeri mobili, ma spesso i risultati sono limitati.

Utilizzo di WhatsApp o altre app di messaggistica: salvando il numero nella rubrica, è possibile verificare su WhatsApp il nome utente o l’immagine del profilo associata, che possono fornire indizi sull’identità del chiamante.

Leggi anche: WhatsApp, arriva il segno “+”: ecco a cosa serve. La novità con l’ultimo aggiornamento

Numeri anonimi: soluzioni per scoprire l’intestatario

Le chiamate anonime rappresentano una sfida maggiore, ma non sono impossibili da decifrare. Per identificare il numero nascosto, Altroconsumo suggerisce due metodi principali:

Richiesta alla compagnia telefonica: “È possibile contattare la compagnia telefonica per chiedere un tabulato delle chiamate ricevute con i numeri in chiaro”. Questo metodo è utile, ma richiede tempo e non sempre viene accettato.

Servizio Override: a pagamento, le compagnie telefoniche offrono il servizio Override che consente di rendere visibile il numero di chi chiama in modalità privata. Tuttavia, è una soluzione costosa e utilizzata solo in situazioni specifiche.

App per identificare numeri anonimi: strumenti come Whooming permettono di visualizzare numeri anonimi, anche se spesso richiedono un abbonamento per l’accesso completo alle funzionalità.

Grazie alle informazioni condivise da Altroconsumo, è chiaro che esistono diverse strade per risalire all’identità di chi ci chiama da un numero sconosciuto. Mentre per i numeri fissi e commerciali i siti online restano l’opzione più immediata, per i cellulari e gli anonimi bisogna ricorrere a strumenti più avanzati come app o servizi specifici delle compagnie telefoniche.

Qualunque sia il caso, è sempre importante agire con cautela e non fornire mai informazioni personali se si sospetta che la chiamata provenga da un numero non affidabile. Con un po’ di attenzione e gli strumenti giusti, possiamo scoprire chi si cela dietro ogni chiamata.