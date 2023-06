Le speranze che i cinque passeggeri a bordo del Titan siano ancora vivi sono ormai finite. Ci vorrebbe un vero miracolo per riportarli a galla sani e salvi. Del sommergibile inabissato per un viaggio di esplorazione del relitto del Titanic si sono perse le tracce da domenica e secondo quanto spiegato dagli esperti, l’ossigeno presente a bordo del mezzo è finito nella tarda mattinata di giovedì 22 giugno.

Le operazioni di ricerca si sono intensificate dopo che sono stati captati rumori provenienti dal fondale martedì e di nuovo ieri ma nulla di fatto. Del Titan non c’è ombra tra gli abissi profondi dell’oceano. Momenti di dolore per le famiglie dei cinque passeggeri del sommergibile Titan. A bordo si trovano il britannico Hamish Harding, i pakistani Shahzada Dawood e il figlio Suleman Dawood,’amministratore delegato e fondatore di OceanGate, Stockton Rush.

Scomparsa Titan, il gesto choc del figlio di uno dei passeggeri del sommergibile

E ancora il francese Paul-Henri Nargeolet. La guardia costiera americana ha potuto contare fino a ieri sull’aiuto di cinque navi di superficie che hanno partecipato alle ricerche e oggi il numero dovrebbe passare a dieci, come annunciato dal capitano Jamie Frederick ma come detto le ricerche non hanno portato a niente. In queste ore, però, a fare notizia, è stato il figlio di uno dei cinque passeggeri del Titan. Si tratta di Brian Szasz, figliastro del miliardario Hamish Harding.

Brian Szasz è finito al centro delle polemiche per aver partecipato a concerto dei Blink-182 proprio mentre del padre non si hanno notizie. “Potrebbe essere strano essere qui, ma la mia famiglia vorrebbe che fossi al concerto perché è la mia band preferita e la musica mi aiuta nei momenti difficili”, ha scritto in un post che poi è stato poi cancellato. Ovviamente lo screenshot pubblicato dalla pagina Pop Crave è diventato virale attirando una pioggia di critiche.

Non solo. Non contento di aver partecipato a un concerto e scritto successivamente un post in cui chiedeva a tutti di pregare ( “Il mio patrigno è disperso in un sottomarino. Preghiamo affinché la missione di salvataggio possa avere successo. Vi prego tenete la mia famiglia tra le vostre preghiere”) Brian Szasz ha condiviso una foto con un messaggio di una modella di OnlyFans, Brea, che gli chiedeva provocatoriamente: “Posso sedermi su di te?”, e la sua risposta: “Sì ti prego”.

Ovviamente il post ha scatenato la reazione di tantissimi utenti social: “Il suo patrigno è rimasto con una sola bottiglia d’acqua in quel sottomarino, ma lui pensa a ben altro”, “Pensavo che avresti elaborato il trauma in maniera leggermente differente. È questo che il tuo patrigno avrebbe voluto per te? Non ne sono convinto”, sono solo alcuni dei commenti contro Brian Szasz.