Doveva essere il giorno più bello della sua vita e invece è stato l’ultimo, quello in cui oltre al marito ha trovato anche la morte. Terribile ridurre questa storia in questi termini, ma in pratica è quello che è successo alla donna in questione. Samantha Miller, 34 anni, è morta il giorno delle sue nozze. Una tragedia che chiaramente ha lasciato un solco indelebile nella sua famiglia e in quella del neo-marito. Ma cosa è successo in pratica? Samantha è morta dopo essere stata travolta da un’automobile poco dopo il suo matrimonio. La 34enne stava lasciando il ricevimento in golf car per dirigersi in hotel per la prima notte di nozze.

Per lei non c’è stato niente da fare. Sembra che una ragazza di 25 anni, molto probabilmente ubriaca, l’ha investita ad alta velocità. Anche il marito di Samantha Miller, Aric Hutchinson di 36 anni, è rimasto coinvolto nel terribile incidente ma per ora si ritrova attaccato ai tubi della terapia intensiva di uno degli ospedali della zona. È chiaramente in pericolo di vita ma è senza dubbio stato più fortunato della neo-moglie che invece è morta sul colpo.

Samantha, uccisa il giorno del suo matrimonio

Siamo nella zona di Folly Beach, nella Carolina del Sud (Stati Uniti). Da quello che riporta la stampa locale, i due erano nella golf car completamente addobbata e con la classica scritta “Just married”. La 25enne responsabile dell’incidente, Jamie Lee Komoroski, poco dopo è stata fermata dalla polizia e ora è accusata di omicidio stradale e altri tre capi d’accusa. Da quello che racconta la stampa del Carolina del Sud, la giovane viaggiava al doppio della velocità consentita.

Non solo, sembra che la giovane fosse ubriaca al momento dell’impatto. Il mezzo in cui c’era Samantha e il marito, si è completamente distrutto dopo la collisione. I paramedici sono subito arrivati sul posto per Samantha Miller non c’era più niente da fare. D’altro canto il marito, Aric Hutchinson ha subito diverse fratture ossee e una lesione cerebrale.

It should have been one of the happiest days of newlywed Samantha Miller’s life. But five hours after saying “I do,” the 34-year-old bride died when she was hit by an alleged drunken driver in Folly Beach, South Carolina, as she left her wedding reception. https://t.co/bw0qnzFMV3 — CNN (@CNN) May 1, 2023

A riportare la vicenda alla stampa è stata la mamma dello sposo, che ha pubblicato le notizie su Gofundme, in seguito confermate dalla Cnn. “Mi è stato consegnato l’anello nuziale di Aric in un sacchetto di plastica in ospedale, cinque ore dopo che Sam glielo aveva messo al dito e si erano letti a vicenda i loro voti. Aric ha perso l’amore della sua vita”.

