Dillon Reeves, 13 anni, sogna di diventare un giocatore di hockey o un agente di polizia un giorno. Per ora, sta attirando l’attenzione per il suo gesto eroico avvenuto la scorsa settimana mentre si trovava sullo scuolabus. Giovedì, l’intero distretto scolastico delle Warren Consolidated Schools lo ha salutato ospitando una cerimonia per premiare il 13enne.

Sua madre, Ireta, e suo padre, Steve Reeves, descrivono Dillon Reeves come un ragazzo piuttosto tranquillo con alcuni amici a cui piacciono gli sport. In un video fornito dalla Warren Consolidated Schools, l’autista dell’autobus parla al telefono e spiega di dover accostare per un malore. Mentre lo fa, l’autobus prosegue la sua corsa e l’autista perde i sensi.

Dillon Reeves, 13 anni, salva i compagni sullo scuolabus

Lo studente di seconda media della Carter Middle School, è entrato in azione durante un viaggio in autobus verso casa da scuola mercoledì pomeriggio. Quando Dillon Reeves ha visto che l’autista era svenuto al volante non ci ha pensato due volte a intervenire e si è lanciato sul volante per non farlo uscire fuori strada e scontrare contro le altre auto.

Il video mostra l’autista che si addormenta dopo circa 50 secondi, Dillon Reeves entra nell’inquadratura poco dopo e afferra il volante, mentre mette il freno, guidando l’autobus a una fermata sicura su Masonic Boulevard vicino a Bunert Road. Nel video di sorveglianza registrato all’interno dello scuolabus, si possono sentire urla da altri studenti mentre lo studente grida loro di chiamare la polizia e i servizi di emergenza.

Il sovrintendente Robert Livernois ha detto che a quel punto l’autobus stava iniziando a deviare in quello che sarebbe stato il traffico in arrivo. Un gesto eroico che ha salvato i suoi compagni di scuola e che è valsa a Dillon Reeves una premiazione pubblica insieme a tutta la cittadina. (Clicca qui per guardare il video)