Mamma di 46 anni super attenta alla salute muore dopo un malore improvviso. Ha dell’incredibile la storia di una donna che, dopo aver prestato grande attenzione all’alimentazione sana e ad uno stile di vita non sedentario è morta prematuramente lasciando nello sconforto totale il marito e i figli. I familiari sono sotto choc e non riescono ancora a dare una spiegazione a questa assurda morte.

Amber Stokes, questo il nome della donna, aveva 46 anni, due figli e un compagno, Andy Kindsen con il quale aveva una bellissima storia d’amore. Aveva uno stile di vita sano, mangiava cibi salutari e si concedeva solo raramente qualche sgarro. Come faceva spesso anche pochi giorni fa Amber è uscita per andare a correre. Dopo aver percorso diversi chilometri è rientrata a casa ed è andata a letto per riposarsi. Ma da quel letto non si è più alzata.

Le ultime ore di Amber Stokes

Amber Stokes è andata a corrrese nella Sunshine Coast del Queensland, una spiaggia dell’Australia. Al rientro a casa la donna si è sdraiata sul letto per riposare. Dopo qualche ora il compagno Andy Kidsen è andato a vedere come mai la compagna non si fosse ancora alzata e l’ha trovata svenuta. A quel punto ha chiamato i soccorsi.

Purtroppo, però, i paramedici al loro arrivo non sono più riusciti a rianimarla. Ogni tentativo è stato inutile, per Amber era già troppo tardi. Nessuno riesce ancora a spiegarsi la ragione di questa morte assurda che resta attualmente un vero mistero.

Amber Stokes faceva la segretaria presso un club di calcio australiano, il Woombye Snakes Football Club. Era molto amata perché “portava sempre il buonumore”, come ha riferito una sua amica. Andy Kidsen, che stava con lei da 9 mesi ma la conosceva da tempo, ha detto che era “una bella persona”. Il compagno l’ha descritta come “amica di tutti, sempre gentile e sorridente”.

