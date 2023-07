Un capodoglio trovato morto sulla spiaggia di Nogales a La Palma, Isole Canarie, il mese scorso vale 500.000 euro dopo che gli scienziati hanno fatto un’incredibile scoperta nel suo stomaco. Antonio Fernández Rodríguez, capo dell’istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell’Università di Las Palmas, mentre conduceva l’autopsia della balena ha fatto la scoperta. Secondo lo studioso, proprio l’oggetto trovato all’interno dello stomaco del capodoglio ha causato un blocco digestivo con conseguente morte grande mammifero.

Dopo l’autopsia, Antonio Fernández Rodríguez ha avuto la conferma sulla causa del decesso dell’animale, causata dall’oggetto che ha provocato una sepsi. Antonio Fernández Rodríguez, capo dell’istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell’Università di Las Palmas, era determinato a scoprire perché la balena era morta. Sospettando un problema digestivo, ha ispezionato il colon dell’animale e ha sentito qualcosa di duro attaccato a quella parte dell’intestino.

Un capodoglio trovato morto alle Canarie aveva nella pancia un tesoro di 500 mila euro

“Quello che ho tirato fuori era una pietra di circa 50-60 cm di diametro del peso di 9,5 chili“, ha detto. “Le onde si stavano riversando sulla balena. Tutti stavano guardando quando sono tornato in spiaggia ma non sapevano che quello che avevo tra le mani era ambra grigia”. Si stima che meno dell’uno per cento dei capodogli sia in grado di secernere ambra grigia.

La grossa pietra trovata da Antonio Fernández Rodríguez vale 500.000 euro. L’istituto è ora alla ricerca di un acquirente che possa acquistare l’ambra grigia, i cui fondi andrebbero ad aiutare le vittime del vulcano eruttato alla Palma nel 2021. Attualmente, circa un capodoglio su 100 produce ambra grigia, che si forma negli intestini delle balene perché mangiano grandi quantità di calamari e seppie.

Se non vengono vomitate si legano negli intestini dell’animale formando l’ambra grigia. A volte questa sostanza viene espulsa ma capita anche che diventi troppo grande provocando la morte delle balene. L’ambra grigia ha un profumo legnoso come il sandalo ma contiene anche ambrein, un alcool inodore che può fissare e prolungare la vita dei profumi, da qui la sua popolarità tra i profumieri. “La legge è diversa in ogni paese”, ha detto Fernández. “Nel nostro caso, spero che i soldi vadano all’isola della Palma, dove la balena si è arenata ed è morta”.