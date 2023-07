Un autobus passeggeri ha perso il controllo ed è uscito di strada finendo in un burrone profondo 25 metri. Come riferito dalla stampa locale, almeno 29 passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo sono morte. Il ministro degli Interni ha confermato che tra le vittime c’è anche un bambino di un anno. Le foto diffuse dalla polizia mostrano l’autobus ribaltato su un fianco dopo la caduta dal burrone.

L’autobus stava viaggiando dalla capitale Città del Messico fino allo stato meridionale di Oaxaca quando si è schiantato mercoledì intorno alle 6:30 ora locale (13:30 ora del Regno Unito). Il conducente ha perso il controllo del veicolo nella città di Magdalena Penasco, nella regione di Mixteca, ha detto il ministro degli interni dello stato, Jesus Romero.

Leggi anche: “Non c’è stato nulla da fare”. Entra in ospedale per un mal di denti e muore: Federica aveva 44 anni





Incidente bus in Messico, 29 morti e 20 feriti

Il ministro degli interni dello stato, Jesús Romero, ha detto che 29 persone sono morte nell’incidente, tra cui un bambino di un anno. Ha detto che circa 20 persone sono rimaste ferite nell’incidente, alcune molto gravi. I feriti sono stati trasportati all’ospedale per le cure. Il ministro Romero ha detto che l’autista dell’autobus ha perso il controllo del veicolo ed è precipitato nel canalone.

“Sembra che la mancanza di abilità e la stanchezza abbiano causato l’incidente”, ha detto il ministero Romero in un commento rilasciato a una televisione locale. Le foto diffuse dalla polizia hanno mostrato l’autobus completamente schiacciato nella parte alta, con l’abitacolo accartocciato.

Ante el trágico accidente de esta mañana en la población de Magdalena Peñasco de un autobús procedente de la CDMX y q' se dirigía a Santiago Yosondua #Mixteca, se le pide a los automovilistas que circulan por la zona extremar precauciones y ceder el paso a los cuerpos de rescate. pic.twitter.com/oJbi2eytVO — Toribio López Sánchez. (@ToryLopezS) July 5, 2023

L’autobus è partito da Città del Messico per trasportare i passeggeri in una serie di minuscoli e remoti villaggi di montagna nella povera regione Mixteca. L’incidente ha anche provocato il ferimento di 19 persone, di cui 14 ricoverate in ospedale nella città di Tlaxiaco, mentre altre cinque sono state trasportate in aereo nella capitale dello stato della città di Oaxaca, hanno detto i funzionari.