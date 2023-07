Una tragedia assurda si è portata via per sempre Federica Borrometi, morta improvvisamente a 44 anni in ospedale. Aveva deciso di andare al pronto soccorso perché aveva dei dolori lancinanti ai denti, diventati ormai insopportabili. Sembra che all’origine del problema di salute ci fosse un ascesso molare e per questa ragione i medici avevano preso subito una decisione per scoprire tutto. Ma mentre effettuava un esame, il dramma si è consumato davanti agli occhi dei sanitari e degli altri pazienti.

Nessuno riesce ancora a credere che Federica Borrometi sia morta così prematuramente e soprattutto così velocemente, dato che nulla faceva presagire il peggio. L’ospedale è stato invece il suo ultimo luogo visitato, prima che la sua vita si spegnesse in pochi attimi in seguito ad un semplice esame medico. E c’è un’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore, che potrebbe spiegare il motivo scatenante il suo decesso.

Federica Borrometi morta improvvisamente in ospedale: aveva 44 anni

La terribile storia giunge dalla Sicilia, infatti Federica Borrometi aveva raggiunto il nosocomio di Ragusa per risolvere la sua problematica ai denti. Invece è morta inaspettatamente in ospedale, subito dopo essersi sottoposta ad una Tac con mezzo di contrasto. La vittima era nativa di Napoli, ma abitava a Scicli, nel ragusano. In città però lavorava, dato che era una dipendente di un call center. Ovviamente sono subito partite le indagini per cercare di appurare cosa le sia successo.

La 44enne era una grande tifosa del Napoli, infatti sui social c’è un’immagine che la ritrae mentre era intenta a festeggiare lo scudetto del club partenopeo. Questo uno dei messaggi più significativi, scritto da una persona che la conosceva: “Non ci posso credere, ditemi che non è vero. Che il Signore ti accolga nelle sue braccia”. Pare che Federica Borrometi possa essere deceduta a causa di uno choc anafilattico. Come rivelato da Fanpage, il direttore sanitario aziendale, Elia, ha deciso di aprire un’indagine interna per accertare le cause della morte.

Tutte le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili ed è quindi morta nella struttura sanitaria. Dopo la sua scomparsa, il cadavere è stato sequestrato ed è a disposizione della magistratura. Nei prossimi giorni potrebbero esserci maggiori novità sull’eventuale autopsia.