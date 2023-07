Federica Sciarelli fa chiarezza sul suo futuro, nel corso di un’intervista a Oggi racconta quando lascerà Chi l’ha visto? Prima però ha voluto parlare dell’addio di alcuni colleghi ai quali è molto legata: Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Trampolino è stata una domanda sulle voci di ingerenze da parte della politica. Ha raccontato Sciarelli: “A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata”.

“È una perdita grande, anche per la rete”. E sulle “pressioni dall’alto” dice: “Arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare”. E se l’attaccano? “A me, se mi attaccano, mi invitano a nozze”. Poi è passata a parlare del suo futuro, spesso sotto l’occhio delle telecamere e i riflettori.





Federica Sciarelli, ecco quando lascerà Chi l’ha visto?

Dice in proposito Sciarelli: “Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’. Quando farò il 5% mi daranno un calcio”. Insomma, per ora un addio non è in programma. Pochi giorni fa Sciarelli ha aiutato un bambino a ritrovare la sua famiglia. “Mi trovavo sullo stesso litorale, dovevo fare qualcosa”.

“Io e le mie amiche stavamo per andare via, quando ci siamo dette: Facciamo una passeggiata. Che emozione, quando l’ho visto non ho avuto dubbi. Era molto spaventato, ci abbiamo messo un po’ a conquistare la sua fiducia”. Sembra che il giovane abbia camminato per diverse ore, per oltre cinque chilometri di spiaggia. I genitori avevano dato l’allarme alle 13.

Così, in poco più di mezz’ora, tutta la macchina si era attivata per la ricerca del giovane. Guardia costiera, vigili del fuoco e volontari erano tutti alla ricerca. Poco dopo anche un elicottero ha preso il volo per cercare il ragazzino. Non c’è stato bisogno perché il caso lo ha risolto Federica Sciarelli.