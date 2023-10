Sentiva un fastidioso ticchettio nell’orecchio e dopo alcuni giorni di dolore ha deciso di rivolgersi a un medico per capire l’origine di quel fastidio che non la faceva dormire da quattro giorni. Dopo un controllo accurato in ospedale, la donna è rimasta sconvolta dalla diagnosi del medico.

La donna non ha subito danni al condotto uditivo né effetti a lungo termine. Il caso bizzarro è stato rivelato nel New England Journal of Medicine. Come detto, la donna è andata all’ospedale dopo che per giorni ha sentito un terribile fastidio dentro l’orecchio. Un rumore che per quattro notti non l’ha fatta dormire e quindi l’ha costretta a rivolgersi a un medico.

Fastidio nell’orecchio, medico trova un ragno

I medici hanno trovato rapidamente il problema. All’interno dell’orecchio della donna, il medico ha trovato un ragno che aveva le dimensioni di uno spillo, insieme alla sua pelle muta accanto. L’aracnide è stato rimosso tramite un dispositivo di aspirazione. Piccole creature occasionalmente entrano nelle orecchie, rappresentando circa un caso su otto in cui oggetti estranei si sono depositati nelle orecchie.

In altri casi sono state trovate anche formiche, scarafaggi, falene e zanzare. Gli animali possono arrampicarsi attraverso il condotto uditivo esterno e raggiungere il timpano – o la membrana timpanica – facendo sì che i pazienti sentano suoni costanti.I medici spesso li rimuovono utilizzando un dispositivo chiamato cannula di aspirazione, che può essere inserito nell’orecchio per rimuovere piccoli oggetti.

I medici affermano che è probabile che vengano ascoltati dai pazienti perché la pelle attorno al timpano è estremamente sensibile. Ma dicono che è meglio non tentare di rimuovere gli insetti, poiché la maggior parte dei casi di persone che subiscono danni sono legati ai tentativi di rimuovere le creature.