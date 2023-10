Quanti soldi si mettono nella busta del matrimonio? Siamo sicuri, almeno una volta nella vita abbiamo pensato tutti a questo dilemma. Quanto è giusto mettere, a livello economico, nella busta regalo agli sposi? La domanda se l’è fatto anche un invitato che poi ha pubblicato su un forum il suo dilemma. A quel punto però si è scatenato l’inferno ed è successo di tutto. M andiamo con ordine.

“Non è di un parente né di un amico stretto ma diciamo di amici acquisiti… – racconta il ragazzo su Reddit – io pensavo tipo 20 euro però poi visto che la cifra dovrà essere versata sul loro IBAN in modo che capiranno che ho ‘pagato’? Grazie per l’eventuale aiuto!”. A questo punto tanti hanno iniziato a commentare. Uno in particolare ha detto: “Chissà le risate che si faranno a vedere un bonifico di 20€. A questo punto portati pure i contenitori per recuperare un po’ di avanzi, così ci mangi il giorno dopo”.

Quanti soldi si mettono nella busta del matrimonio?

Un altro scrive: “Cambia molto da regione a regione. In Puglia 20€ si danno per un compleanno. Ai matrimoni dei miei amici io ho dato 300 e quando ho fatto il testimone 500. Quando ho ricevuto solo la partecipazione e non l’invito (leggasi: sì Messa, no ristorante) ho dato 50”. Sempre su Reddit uno scrive invece: “Qui al sud con 20 euro fai una figura talmente pessima che è meglio non andarci proprio”.

“20 euro è il minimo come quota per il regalo di una laurea, tanto per fare un esempio. Generalmente metto in base alla sala (ad esempio, se il pranzo viene 120 euro a persona nella busta si parte da 200 euro a persona) + bonus in base a quanto ci tengo alla persona (parente o amico stretto per intenderci anche 250-300-350 per persona sempre). Se sei testimone poi è un salasso, si va tra 1 e 2k”.

“Il tutto ovviamente escludendo il costo dell’abito, matrimoni, comunioni e simili sono dei cancri soprattutto quando vengono uno dietro l’altro. Sembra di lavorare solo per dar soldi a questi eventi. Poi vabbè di base c’è sempre la teoria per cui ‘ognuno mette quel che si sente e che può’, però nel caso non si può raggiungere un ‘minimo dignitoso’ si preferisce tirarsi fuori, i novelli sposi capiranno. Non so se da altre parti funziona diversamente, ma qui con 20 euro fai una magra figura”.

