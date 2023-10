Ordina un pizza e dentro ci trova un guanto di plastica usato. Immaginate di ordinare una pizza margherita, di mangiarla con piacere fino a quando dal cornicione spunta qualcosa di terribile. No, non parliamo della ricotta, come nella migliore tradizione partenopea, ma un oggetto non solo non-commestibile, ma anche molto pericoloso e antigienico. A rendere la storia virale è il diretto interessato, ovvero il ragazzo che ha ordinato la pizza e ha quindi testimoniato tutto quello che gli è capitato sui social.

Ma andiamo con ordine. Il giovane ha ordinato questo pasto nella sua catena preferita, la “Pizza Pizza”. Una volta arrivata al tavolo e dopo averla iniziata a mangiare però, il ragazzo si è reso conto che dal cornicione spuntava qualcosa di dannatamente strano. Un pezzo di plastica blu, di certo non commestibile. Cercando di tirarlo fuori con le mani, il giovane ha quindi scoperto che quel pezzo di plastica altro non era che un guanto di plastica usato.





Poco dopo il diretto interessato ha pubblicato tutto in un video su TikTok. A quel punto molti visualizzatori del video hanno commentato dicendo che quella era una chiara violazione e che sarebbe dovuta seguire immediatamente da una denuncia, oltre al video.

Non solo, quel tipo di plastica, non adatta ad essere cucinata chiaramente, potrebbe aver rilasciato delle pericolose micro-plastiche nell’impasto, viste le alte temperature. La catena canadese adesso rischia grosso, anche perché tanti altri avevano già denunciato le cose sui social (non si sa quanti di questi siano finiti anche in tribunale tuttavia). Uno ad esempio tempo fa aveva riportato: “Qualcuno nella mia città ha trovato un guanto di plastica nella propria pizza!”.

E ancora: “Anche mio fratello ha trovato un guanto nella sua pizza, ma non intero, solo un dito, ed era sempre di Pizza Pizza!”. Per alcuni invece il giovane avrebbe “falsificato in qualche modo il video, e per questo motivo ne è stato pubblicato un altro di risposta in cui si mostra ancora meglio la veridicità del fatto”. Chissà se la cosa finisce qui.

