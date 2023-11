13enne trovato impiccato in campagna: la scoperta choc della famiglia. Tragedia in una fattoria dopo che nel fine settimana un adolescente è stato trovato morto in un labirinto di mais con una corda legata al collo in quello che sembra essere uno strano incidente, come hanno dichiarato i funzionari locali e la sua famiglia. Il tredicenne, identificato dai parenti come Maximus Charles Knight, è morto sabato a Venice, una comunità non incorporata nello Utah centro-meridionale a circa 160 miglia a sud di Salt Lake City.

Il medico legale dello Utah ha confermato la morte del ragazzo a Usa Today mercoledì. Lo sceriffo della contea di Sevier, Nathan J. Curtis, ha dichiarato a Usa Today che non si sospetta alcun omicidio e che la morte del bambino sembra essere di natura accidentale. Lo sceriffo ha dichiarato che la causa ufficiale e le modalità di morte di Maximus sono in attesa dei risultati dell’autopsia da parte dell’ufficio del medico legale dello Stato.





“L’ufficio dello sceriffo della contea di Sevier porge le nostre più sincere condoglianze alla famiglia”, ha scritto Curtis in un’e-mail. La famiglia del ragazzo è proprietaria del Knights Corn Maze, che si trova vicino alla loro casa nella zona di Richfield, ha detto lo sceriffo. Il labirinto era chiuso mercoledì, come risulta dal sito web dell’azienda. Secondo lo sceriffo, Maximus stava pulendo il labirinto di mais di famiglia alla fine della giornata quando, dopo un po’, la sua famiglia non è riuscita a trovarlo.

Quando quindi sono andati a cercarlo, ha detto lo sceriffo, lo hanno trovato senza vita “con la corda di una palla di legatura intorno al collo”. Il ragazzo, ha detto Curtis, non aveva polso ed è stato portato in ospedale dove poi è morto. Secondo una raccolta fondi online istituita dalla zia del ragazzo, Laurie Ann Thor, Maximus era “un bambino bellissimo, dolce e affettuoso”, il più giovane di tre fratelli.

“La famiglia Knight ha portato gioia e unione a molti con il loro labirinto di mais”, ha scritto Thor nella raccolta fondi, creata per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale. “Maximus era attivamente coinvolto nel labirinto di mais di famiglia e nella sua comunità”. Il suo funerale è previsto per sabato.

