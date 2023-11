Barista uccisa a colpi di pistola a fine turno. Una ragazza di appena 21 anni, stella del calcio, è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre stava terminando il suo turno di lavoro in un bar durante il fine settimana. Le autorità hanno dichiarato di essere ancora alla ricerca di chi ha sparato. La ragazza è stata immediatamente portata in ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare. La polizia ha dichiarato che le prime indagini suggeriscono che c’è stato una sorta di rissa all’esterno del locale che ha portato poi alla sparatoria.

Le autorità chiedono a chiunque abbia informazioni sulla morte della 21enne di contattare le sedi opportune e parlare. Anche il bar, dove la ragazza lavorava come barista, ha rilasciato una dichiarazione su Instagram: “Come molti di voi sanno, abbiamo perso la nostra amica in modo tragico e improvviso domenica mattina presto”.





E ancora: “Scrivere questo sembra impossibile ed è incredibilmente devastante, come un terribile incubo da cui vorremmo poterci svegliare tutti. È difficile trovare le parole giuste perché non c’è davvero nulla di giusto in questa situazione”, ha aggiunto il bar. “Se avete conosciuto Bri, l’avete amata. La sua gentilezza e il suo amore si irradiavano su tutti coloro che avevano l’opportunità di incontrarla, conoscerla e amarla”.

La ragazza si chiamava Brianna Long e con altri dipendenti stavano chiudendo il bar The Pier a Remerton intorno alle 2:30 di domenica quando c’è stata una sparatoria fuori dal locale. Il bar aveva chiuso ai clienti alle 2 del mattino. La Long è stata portata al South Georgia Medical Center, dove è poi morta.

Brianna Long (21) was killed in the early morning hours on Sunday after leaving work at Flops nightclub in Remerton, Georgia. She was a student Valdosta State University. Shooting suspect is unknown at this time. 🥺 #manhunt pic.twitter.com/cePxItekto — Rose (@901Lulu) November 1, 2023

La giovane era stata selezionata tra 5.000 studenti come vincitrice regionale dell’Atleta Promettente della Georgia, secondo la Paulding County High School. Secondo la polizia, molti clienti erano ancora fuori dal bar durante la sparatoria e sono stati colpiti diversi veicoli. Ora un medico legale eseguirà l’autopsia. La polizia non ha ancora arrestato nessuno per questo terribile omicidio.

