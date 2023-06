Incredibile incidente in aeroporto: donna resta incastrata nel tapis roulant e i medici sono costretti ad amputarle la gamba. Sembra assurdo, ma è quanto realmente avvenuto all’aeroporto Don Mueang di Bangkok, in Thailandia. La donna, una signora di 57 anni, si stava imbarcando su un volo da Bangkok verso la provincia di Nakhon Si Thammarat, nella parte più meridionale del paese.

Erano circa le 8:27 di giovedì 29 giugno quando al terminal 2 la 57enne si è avvicinata al tappeto mobile. All’improvviso la donna sarebbe inciampata nella sua valigia e la gamba sinistra è rimasta incastrata nel meccanismo all’estremità del tapis roulant. Subito i passanti hanno cercato di soccorrere la signora, ma la situazione è diventata ben presto insostenibile: la scena sotto i loro occhi è stata letteralmente agghiacciante.

Cosa è successo all’aeroporto di Bangkok

Dopo essere rimasta impigliata nel tapis roulant la donna non è più riuscita a liberarsi. Così il meccanismo che muove il tappeto ha via via praticamente inghiottito la gamba. Il Daily Mail, citando il Bangkok Post, ha riportato che il macchinario “continuava a strappare il muscolo, il tendine e l’osso dell’arto”. A quel punto i medici accorsi, come confermato dai funzionari dell’aeroporto, sono stati costretti ad amputare la gamba sinistra da sopra il ginocchio.

La sfortunata signora è stata portata successivamente all’ospedale Bhumibol Adulyadej, nella capitale, per essere sottoposta alle cure del caso. Appare, tuttavia, improbabile che possa recuperare la gamba. In alcune foto si vede la valigia della donna che ha perso due ruote e un paio di piastre gialle a forma di pettine. Intanto la scala mobile è stata chiusa e le autorità aeroportuali hanno aperto un’indagine per capire le cause dell’incidente.

Airports of Thailand (AoT) has ordered a safety check on every moving walkway at Bangkok's Don Mueang airport, following an incident in which a woman lost a part of her left leg after falling on one of the airport's travellators on Thursday. https://t.co/WclnOhuNss pic.twitter.com/aNVzDhH6EB — Bangkok Post (@BangkokPostNews) June 29, 2023

L’identità della donna non è stata resa nota, ma il figlio, Krit Kittirattana, su Facebook ha descritto l’incidente come “straziante”. In una nota diffusa dall’aeroporto Don Mueang leggiamo: “Il direttore dell’aeroporto Don Mueang e la direzione hanno visitato la paziente in ospedale. Siamo profondamente rattristati dall’incidente e pronti ad accettare pienamente la responsabilità, nonché a prendersi cura delle spese mediche e del risarcimento“.

