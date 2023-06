Ha preparato il pranzo per il marito e, senza un significato apparente, ha pubblicato la foto sui social. Una dolcezza e insieme una premura per l’uomo che ama. Nello scatto si vedono una serie di cibi, non propriamente salutari, che con dovizia la donna ha preparato: tramezzini, wurstel e formaggio tagliato, alcuni crackers tutto ordinato in dalle pratiche vaschette. E poi ancora una barretta di muesli, frutta e una bibita. Nulla di male. Non per gli utenti della rete.

Che, sotto la didascalia accanto alla foto in cui si legge: “più economico, più fresco e più sano” rispetto alle opzioni tipicamente disponibili in un cantiere edile, hanno preso a commentare. Parole che non sono piaciute, per prima, alla diretta interessata che ha preferito non commentare apertamente quanto successo sotto la foto postata. Ed ecco spiegato il motivo delle critiche.





Prepara il pranzo al marito e posta la foto: scoppia il caos

Molti sono convinti che l’uomo avrebbe dovuto provvedere da solo a preparare il suo pranzo. “Dobbiamo dargli da mangiare anche a pranzo adesso?”, si legge in un commento. Ma altri hanno difeso la scelta della donna: “Nessuno vi obbliga a preparare il pranzo al marito. Andate avanti se non siete d’accordo”. E un’altra donna ha ammesso di scrivere ogni giorno messaggi affettuosi sul coperchio della scatola del pranzo del compagno per regalargli qualche momento di buon umore. Di critiche del genere ne sa qualcosa Liza Stian.

Chi è? Una ragazza di 25 anni diventata famosa per i pasti complessi e fantasiosi che prepara ogni giorno per suo marito: “la ragazza impiega oltre un’ora per confezionare il pranzo da asporto, che include la cottura del pane da zero, l’uso di formine e il taglio di salumi a forma di cuore. Grazie al suo talento in cucina e alla sua creatività, Liza crea ogni giorno dei pranzi a tema”.

“Realizzando figure divertenti come quelle tratte dai cartoni animati o dai personaggi, ad esempio panini bao a forma di orsetto”. Diverse migliaia di persone hanno lasciato commenti sui suoi video chiedendo di saperne di più sulla sua relazione.”Cosa, ha cinque anni?” ha osservato una donna in un video di polpette di riso Hello Kitty, carne a forma di orsacchiotto e mini Oreo.