Arriva un nuovo terremoto alla Rai. Una conduttrice ha infatti annunciato l’addio alla sua trasmissione nella giornata di venerdì 30 giugno, quando è andata in onda l’ultima puntata dell’attuale stagione. Ha voluto salutare e far apparire al centro studio i due colleghi che la sostituiranno nella programmazione estiva e, prima di salutare definitivamente il pubblico, ha voluto dire davanti alle telecamere che lei farà altro nel prossimo futuro.

Si parlava da tempo della possibilità che questo cambiamento potesse verificarsi, ma ora c’è anche l’ufficialità che spegne ogni residuo dubbio. La Rai non punterà più su di lei, infatti è ormai certo l’addio di questa conduttrice, almeno per quanto concerne la trasmissione che ha presentato fino a poche ore fa. Per lei si prospettano altri impegni professionali e sono già uscite delle indiscrezioni, a proposito di quello che farà nei prossimi mesi.

Rai, una conduttrice dice addio alla sua trasmissione: “Farò altro”

In chiusura di puntata, in diretta sulla Rai, la conduttrice ha svelato così la notizia riguardante il suo addio alla trasmissione: “Grazie a tutti voi davvero per essere stati con noi. Per quanto riguarda me, il prossimo anno non ci vedremo ma ci vedremo altrove. Io quindi non ci sarò qui, ma voi siete nel mio cuore. E se noi un po’ lo siamo nel vostro, vuol dire che un pezzetto del nostro lavoro l’abbiamo fatto”. E tutti l’hanno salutata con grande commozione.

Ad aver lasciato è stata Monica Giandotti, che non presenterà più Agorà su Rai3 a partire dalla prossima stagione. Non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto, mentre ora sopraggiungeranno Lorenzo Basso e Sara Marian con Agorà Estate. Secondo quanto scritto dal sito Lanostratv, la conduttrice potrebbe approdare su Rai2 dove verrebbe messa al timone del programma Poster, in onda presumibilmente tra le 17 e le 18, e che si dovrebbe occupare di un confronto generazionale.

Monica Giandotti, 45 anni, aveva iniziato a condurre Agorà il 12 settembre del 2022, mentre dal 2018 al 2019 era stata la presentatrice di Agorà Estate. Dal 2020 all’anno scorso era invece stata la conduttrice di Unomattina, insieme al collega Marco Frittella.