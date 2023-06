Nuove notizie su Bianca Berlinguer e il suo futuro alla Rai. Stavolta sembra proprio che la sua permanenza nella televisione pubblica italiana sia agli sgoccioli, infatti potrebbe decidere di andare via definitivamente. E il lavoro ovviamente non le mancherà, dato che nelle scorse ore si è già saputo di una proposta ricevuta dalla conduttrice di Cartabianca. E ora i vertici di viale Mazzini tremano perché potrebbero perdere uno dei punti di riferimento.

Il colpo di scena potrebbe concretizzarsi tra non molto con Bianca Berlinguer, che potrebbe fare le valigie e abbandonare la Rai definitivamente. Inizialmente questa opzione non sembrava essere sul tavolo, infatti nonostante pare alcuni dissapori avuti, era stata confermata alla guida della sua trasmissione di Rai3. Ma ora tutto potrebbe essere rivoluzionato e lei la vedremmo decisamente da un’altra parte nel piccolo schermo.

Bianca Berlinguer verso l’addio alla Rai? Arrivata una proposta

E di Bianca Berlinguer e di ciò che dovrebbe fare con la Rai si era occupato anche Mauro Corona, il suo fidato collaboratore, che al Corriere della Sera ha dichiarato: “Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo. Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Precisando che io sono uno scalatore, io arrampico, io so rischiare e conosco la sfida dell’incognito. Certo che andrò con lei ovunque vada e non è una questione di soldi”.

Adesso il sito TvBlog ha annunciato che l’addio alla Rai della Berlinguer non sarebbe poi così impossibile. E potrebbe passare alla concorrenza: “L’offerta di Mediaset c’è stata. Ma al momento la conduttrice di Carta bianca tentenna”. Inoltre, è stato pure aggiunto che lavorerebbe a Rete 4 con una trasmissione, da mandare in onda in prima serata. Ma la tv di Stato farà di tutto per evitare il suo trasferimento altrove, infatti ci sarebbero anche stati degli incontri con la presentatrice.

Bianca Berlinguer si sarebbe mostrata insofferente perché ci sarebbe troppa concorrenza interna. Ma TvBlog ha concluso, riferendo che la Rai vuole puntare fortemente su Cartabianca: “Da parte della televisione pubblica nessuna intenzione di penalizzare il talk show politico”.