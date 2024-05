Si fa tatuare i bulbi oculari, diventa cieca ma ripete l’operazione. Sta facendo discutere la decisione di questa ragazza di 27 anni che, a quanto pare, ama i tatuaggi più di ogni altra cosa. Tanto da arrivare a mettere a repentaglio la sua salute e addirittura diventare cieca pur di ‘colorare’ i suoi occhi.

Proprio recentemente la donna ha voluto ripetere l’esperienza che sette anni fa l’aveva portata a perdere la vista per tre settimane. Lei ha già speso 168mila euro per tatuare il suo corpo, ma ha voluto ricorrere nuovamente al tatuaggio delle cornee per rendere più intenso il colore. Al momento, come potete vedere, ha i bulbi oculari di un blu intenso. Ovviamente è stata travolta da commenti di ogni genere.

Amber racconta la sua agonia: “Sono rimasta cieca…”

Amber Luke si autodefinisce la ragazza più tatuata di tutta l’Australia. Effettivamente basta uno sguardo per rendersi conto che sono pochi i centimetri quadrati di pelle liberi da tatuaggi. Perfino i suoi occhi sono tatuati. La 27enne è contentissima del suo aspetto. Oltre ai tatuaggi ha anche la lingua biforcuta, diversi piercing e le orecchie allungate.

La ragazza ha raccontato su Instagram: “Lascia che ti racconti una storia; una storia sulla perseveranza personale e sulla ripresa di ciò che è tuo. Sono rimasta cieca per 3 settimane durante la mia prima modificazione corporea – 7 anni fa ormai. Quella di per sé è stata l’agonia più brutalmente tortuosa che ho mai sperimentato fino ad oggi… allora perché diavolo farlo di nuovo, ti chiederai?”.

Ha poi spiegato il suo rapporto col tatuatore Gattoo Moreno: “Dal check-in durante la procedura all’assistenza post-operatoria e alla convalida del mio dolore durante tutto il processo; Gattoo mi ha fatta sentire di nuovo umana. Non posso ringraziare abbastanza te e il tuo team per aver viaggiato qui per incontrarmi e avermi fatto sperimentare ciò che meritavo 7 anni fa”.

Tra i commenti c’è chi si dice inorridito dal pensiero dell’ago sull’occhio, chi l’ha elogiata per il coraggio e chi ha scritto: “Sembra fantastico. Sono felice che tu abbia vissuto un’esperienza migliore questa volta”. Come riportato dal Mirror i rischi sono enormi: infiammazioni, infezioni, ciecità temporanea o permanente, fino alla perdita dei bulbi stessi. Per dare più colore ai propri occhi, poi, è possibile ricorrere anche alle lenti a contatto.

