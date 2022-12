Tanta paura per Gianluca Vialli. Le sue condizioni di salute, dopo che il tumore è purtroppo tornato nuovamente protagonista nella sua vita, sarebbero peggiorate. La notizia è arrivata nella prima mattinata di martedì 20 dicembre ed è stata rilanciata in particolare da La Gazzetta dello Sport. Poi tutti i principali siti di informazione hanno annunciato questa novità, che sta fortemente preoccupando tutti i fan dell’ex calciatore. Che purtroppo è stato costretto a ricoverarsi in una clinica.

E ora tutto il mondo del calco è in preghiera nella speranza che Gianluca Vialli possa riprendersi. Ma le sue condizioni di salute, a causa del tumore, non sarebbero affatto buone. I suoi ex compagni, gli amici e la Nazionale italiana di calcio sono col fiato sospeso. A meno di 24 ore dall’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, si è ripiombati nuovamente nella tristezza per il quadro clinico dell’ex Juventus che sarebbe allarmante. E c’è un episodio nello specifico che ha messo in ansia davvero tutti.

Gianluca Vialli ricoverato: condizioni di salute peggiorate per il tumore

Purtroppo le notizie che stanno arrivando su Gianluca Vialli sono tutt’altro che rassicuranti. Il suo ricovero dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute ha messo in ansia tutti. Il tumore che lo ha colpito cinque anni fa ha fatto la sua ricomparsa e ora lui sta lottando con tutte le sue forze, affinché possa ristabilirsi del tutto. Ma le notizie provenienti da persone a lui vicine non fanno presagire nulla di positivo. La Gazzetta dello Sport ha fatto sapere che la mamma dell’ex calciatore ha fatto un viaggio per raggiungere il figlio.

La madre di Gianluca Vialli, la signora Maria Teresa che ha 87 anni, è stata invitata a lasciare la città di Cremona per recarsi nella capitale inglese Londra, dove l’ex calciatore è ricoverato in clinica. Solamente alcuni giorni fa lui aveva comunicato l’intenzione di interrompere temporaneamente i suoi impegni con l’Italia per affrontare questa fase difficile della malattia. Preoccupazione per il commissario tecnico e suo amico Roberto Mancini nonché per il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Gianluca Vialli, 58 anni, dal novembre di 3 anni fa è stato nominato dalla Figc capo delegazione degli azzurri. Nel 2021 gioia enorme, insieme a Roberto Mancini, grazie alla vittoria degli Europei. Sposato con Cathryn, ha avuto dalla moglie anche due splendide figlie.