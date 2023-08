Francesco Totti in lutto. L’ex capitano dalla Roma in queste ore deve affrontare una grande perdita per quella che di fatto è quasi una morte in famiglia. In queste ora poi, tra le altre cose, il Pupone non è neanche in Italia, dove potrebbe stringersi tra l’affetto dei suoi amici e colleghi, ma in vacanza in Africa con la compagna Noemi. Neanche il tempo di arrivare nel continente africano che Francesco Totti è costretto a fermarsi per piangere, ricordare e fare anche un piccolo comunicato stampa per ricordare l’amico fraterno, anzi un padre sportivo.

Parliamo chiaramente della morte di Carlo Mazzone, da tutti soprannominato Carletto. Il rapporto che c’era tra Francesco e Carlo era quello simile a un padre e un figlio. Ed è per questo che Totti ha voluto ricordare l’amico e mister in diversi modi. In primis l’ex calciatore ha fatto un comunicato stampa tramite le agenzie e ha dichiarato: “Padre, mister, maestro. Semplicemente Carlo Mazzone. Eternamente grazie, mister”.





Francesco Totti in lutto: “Sarai sempre nel mio cuore”

Poco dopo sempre Francesco Totti decide di postare una bella foto di Carlo Mazzone e scrivere sotto: “Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me”. Mazzone, per chi non lo sapesse, è colui che ha donato Totti alla Serie A. Il giovane infatti, è stato scelto proprio dal mister quando aveva 16 anni. Totti poi, quando a 18 anni tutti capirono (dopo Mazzone) la stoffa di questo eterno giocatore, la famiglia decise quasi di affidarlo al mister.

È per questo che per Totti fu più un secondo padre che un allenatore. Tutti ricordano quando da giovanissimo, Francesco Totti passa in zona mista e i cronisti provano ad intervistarlo. Il calciatore prova a fermarsi, ma è troppo giovane e interviene Mazzone: “A regazzì, vatte a fa la doccia”.

Ecco, come riporta il Corriere dello Sport, “quel ‘regazzino’ ha poi scritto la storia del calcio con 307 gol con la maglia della Roma. Il primo, contro il Foggia, il 4 settembre 1994. In panchina c’era Carlo Mazzone”. Storico allenatore della Roma, Mazzone è morto a 86 anni. Allenò anche leggende come Roberto Baggio, Pep Guardiola e Andrea Pirlo.

