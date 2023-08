Lutto nel mondo dello sport. Una notizia che sconvolge quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprendere la sua forte dedizione; in lutto anche i tifosisissimi della disciplina sportiva della palla ovale internazionale in cui il suo nome è diventato iconico. Il rugbista avrebbe compiuto 91 anni a breve ma i suoi occhi si sono chiusi per sempre prima di festeggiare lo splendido tragardo. Il leggendario talento lascia un vuoto incolmabile nella vita della moglie Eugenia e della figlia Alexandra.

Alexandru Penciu muore a 90 anni. Classe 1932, originario di Bucarest, nel suo nome continuerà per sempre a risplendere la storia della disciplina sportiva. Alessandro il Grande, come molti ormai lo chiamavano, non solo fu un talento nato nel mondo dello sport, ma divenne anche allenatore del Rugby Belluno. Ed è proprio la città di Belluno che divenne per Alexandru una seconda casa.

Alexandru Penciu muore a 90 anni: il suo nome rimarrà per sempre inciso nella storia del Rugby

Arrivato in Italia nel lontano 1969, dopo essere fuggito alla dittatura di Ceausescu, poi dagli anni ’80 il trasferimeto del talentuoso rugbista a Borgo Piave, in provincia di Belluno. Poi negli ultimi anni, è stato necessario per lui il trasferimento nella casa di riposo Padre Kolbe, a Pedavena. Purtroppo la notizia della dolorosa scomparsa è arrivata inaspettata; le esequie avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Borgo Piave, in comune di Belluno. Da lì si proseguirà per la cremazione.

Il suo esordio con la maglia della prima squadra nazionale, invece, risale al 20 aprile 1955. Poi nel 1962 Alexandru divenne maestro onorario dello sport e il suo ritratto è esposto in una parete nella Hall of Fame nella sede del club Wanderers Rfc di Johannesburg, in Sudafrica. E ancora nel 2007, a Belluno, gli venne conferita la benemerenza del Coni.

Una carriera e una vita densa di episodi che hanno permesso ad Alexandru di crescere, come uomo e come sportivo. Il sito Rovigo.News lo ricorda così attraverso le parole commosse della società: “È quasi superfluo raccontare quanto abbia fatto Alex per la nostra società – sottolinea il Rugby Belluno – grazie al suo impegno costante come allenatore delle nostre giovanili e, soprattutto, dei nostri calciatori. La nostra società tutta si stringe intorno alla famiglia a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.