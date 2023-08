“Fai buon viaggio, riposa in pace”. Grave lutto per Mario Cipollini, il dolore e la terribile notizia (FOTO)

Lutto nel mondo dello sport italiano e per Mario Cipollini, il famoso campione di ciclismo italiano. È morto un grande professionista dal 1978 al 1990, e aveva vinto il Giro dell’Emilia nel 1983. Ha partecipato a 9 edizioni del Giro d’Italia e a una della Vuelta. Ma non solo, l’uomo, nato nel 1958 è stato anche un eccellente pistard, tanto da partecipare alle Olimpiadi del 1976, a Montréal, dove disputò con Sandro Callari, Rino De Candido e Giuseppe Saronni l’inseguimento a squadre, con l’Italia che chiuse al 5° posto.

>> “Uccisa dal compagno”. Choc nello sport, la campionessa è morta: trovato ubriaco con la pistola

In quella edizione dei Giochi, inoltre, venne convocato nonostante fosse ancora uno juniores e non aveva un contratto da professionista. Il grande sportivo però soffriva di cuore e nel 2019, a Bologna, era stato sottoposto ad un trapianto che per un po’ l’ha tenuto in vita. Parliamo di Cesare Cipollini, fratello maggiore di Mario Cipollini. Proprio quest’ultimo ha voluto dedicargli delle parole bellissime sui social: “Mio Fratello Cesare se n’è andato”.





Lutto nel mondo dello sport italiano

E ancora Mario Cipollini: “La mia mente fugge a ricercare i momenti belli, questa foto ha un significato immenso per me, era appesa in una “sala” ornata di Coppe e di Trofei e la foto in questione ritrae Cesare a fianco di Giuseppe Saronni. Questa foto mi riporta al mio intimoquando, da piccolo (9 anni di differenza), mi sentivo così orgoglioso di avere un fratello Campione!”.

Poi ancora Mario Cipollini: “La mia è stata un’infanzia da fan nei suoi confronti… Dai viaggi per seguirlo nelle gare ad osservarlo in ogni momento. Ho ancora i ricordi di quando preparava la sua bici o quando preparava la valigia per andare al Giro d’Italia e lo vedevo come un Super Eroe. Fai buon viaggio Cesare. Riposa in Pace”.

Cesare Cipollini era il padre di Edoardo, classe 2005, in forza al Team Work Service Speedy Bike. Il ragazzo, per chi non lo sapesse, è uno dei giovani più promettenti del ciclismo giovanile italiano. E non poteva essere altrimenti, considerando da dove e da chi proviene. Un lutto atroce per Edoardo, ma anche Mario Cipollini. Il cordoglio ora si stringe attorno alla famiglia di questi grandi campioni.

Leggi anche: “Papà, so che da lassù mi guarderai”. Sinisa Mihajlovic, il figlio gliel’aveva promesso. E a 23 anni c’è già riuscito