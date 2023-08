Sinisa Mihahlovic manca a tutti. L’ex calciatore e allenatore è scomparso a dicembre scorso per una malattia contro cui ha combattuto con tutte le sue forze ma che non gli ha lasciato scampo. Il suo ricordo resterà impresso nella mente di tutti gli appassionati di sport, a prescindere dal tifo, ma soprattutto vive in quello dei suoi figli. E ora diventa realtà la promessa che uno di loro gli aveva fatto. Il nome di Miroslav, 23 anni, sta facendo il giro di tutti i siti e quotidiani dopo il traguardo raggiunto nel nome del padre, a cui fa una dedica toccante sui social.

Gliel’aveva praticamente promesso e adesso che c’è riuscito non poteva non omaggiarlo. “Caro papà, sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione, cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché so che da lassù mi guarderai e mi darai la forza come hai sempre fatto”, ha scritto sui social Miroslav Mihajlovic, che a soli 23 anni ha ottenuto il patentino da allenatore base, ricevendo il diploma Uefa C. Il primo vero passo per iniziare una carriera in panchina, proprio come quella che da anni stava facendo il suo papà.

Sinisa Mihajlovic, la notizia sul figlio Miroslav

Il figlio di Sinisa Mihajlovic è diventato un allenatore e d’ora in poi potrà allenare le squadre giovanili, Primavere escluse. Ha quindi scelto di intraprendere la strada del padre. Sicuramente non sarà facile perché quel cognome peserà, è inevitabile, ma c’è da scommettere che darà tutto se stesso. Anche per lui.

Meno di due mesi fa è stata invece sua sorella Virginia a finire in cima alle pagine del gossip. Ha sposato Alessandro Vogliacco ed è stata accompagnata dai fratelli Viktorija, Dusan, Nicholas, Marko e Miroslav, appunto. A portare le fedi ai due sposini era stata la figlia della coppia, Violante, nata nell’ottobre del 2021.

La proposta di matrimonio in realtà era arrivata nel giugno del 2021 e Virginia e Alessandro si sarebbero dovuti sposare l’anno scorso. Ma l’aggravarsi della malattia di Sinisa Mihajlovic ha spinto i due a rimandare le nozze. Che sono state celebrate sabato 17 giugno nella cattedrale di Monopoli, in provincia di Bari.