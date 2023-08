È morta l’ex campionessa mondiale di pattinaggio Luz Mery Tristán. La donna sarebbe stata uccisa dal fidanzato nel suo appartamento in Colombia. L’ex sportiva, 60 anni, è stata trovata morta sabato nella sua residenza dopo che la polizia metropolitana di Cali ha risposto alle segnalazioni di una lite domestica. I poliziotti hanno arrestato il suo compagno, Andrés Ricci, 58 anni, che aveva in mano l’arma che avrebbe usato per sparare a Tristán.

La donna era madre di cinque figli. La polizia ha dichiarato che Ricci era sotto l’effetto dell’alcol al momento dell’arresto. L’uomo, poco dopo, ha avvertito un disturbo cardiovascolare ed è stato portato d’urgenza in una struttura medica locale, dove è tuttora ricoverato. Qualche ora più tardi Ricci ha ammesso di aver ucciso Luz Mery Tristán, durante un’udienza virtuale domenica. Non solo, la polizia ha poco dopo perquisito la casa di Tristán e ha sequestrato sei armi appartenenti a Ricci.





Morta l'ex campionessa mondiale di pattinaggio Luz Mery Tristán

Non si sa se l’uomo vivesse con Luz Mery Tristán, che avrebbe dovuto sposare a ottobre. La donna ha raggiunto la fama internazionale nel 1990 quando è diventata la prima colombiana a vincere una medaglia d’oro nella competizione dei 5.000 metri ai Campionati mondiali di pattinaggio di velocità in linea a Bello, in Colombia.

Qualche anno più tardi ha anche vinto l’oro nei 5.000 metri e il bronzo nella staffetta ai Giochi Panamericani del 1987 a Indianapolis, nell’Indiana. In precedenza ha fatto parte di una squadra che ha gareggiato al Tour de France del 1986. Conosciuta come la “pioniera della ruota d’oro”, a Luz Mery Tristán è stato accreditato il merito e il successo che i futuri pattinatori avrebbero sperimentato, vincendo 19 titoli internazionali.

Il famoso Elías del Valle ha definito Luz Mery Tristán: “Un’icona del pattinaggio colombiano. Ha aperto le porte del pattinaggio mondiale e ha detto ai pattinatori colombiani che era possibile vincere medaglie d’oro, che era possibile raggiungere l’élite mondiale del pattinaggio e che la Colombia aveva talento”, ha detto. Un membro della famiglia ha detto al quotidiano El País: “Vorrei che fosse ricordata per tutto quello che ha fatto per lo sport in Colombia. Vi chiedo di onorarla”.

