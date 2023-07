Un volo di 150 metri fatale. Sport in lutto: un tragico incidente e la giovane campionessa muore a soli 20 anni

Un tragico incidente, la giovane promessa italiana muore a 20 anni. La dinamica del dramma è ancora in fase di chiarimento, ma quello che purtroppo è acclarato è che la giovane ha fatto un volo di 150 metri che si è rivelato fatale. Addio alla climber italiana Elisabeth Lardschneider, ha perso la vita sull’Himalaya durante una scalata. La giovane promessa dell’arrampicata azzurra da alcune settimane si trovava con altri climber e il fidanzato nella zona della valle dello Zanskar, in India, per effettuare delle scalate e per aprire nuove vie.

La 20enne della Val Gardena, si legge il quotidiano Dolomiten, durante una scalata, è precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. Il corpo sarà recuperato nel corso della giornata. Originaria di Ortisei, era partita i primi di luglio assieme a un gruppo di sette persone, tutte originarie dell’Alto Adige per scalare nuove pareti. Aveva scoperto la sua passione sin da bambina ed era considerata un talento.

Tragico incidente in montagna, Elisabeth Lardschneider muore a 20 anni

Elisabeth Lardschneider aveva iniziato a praticare l’arrampicata sportiva, che dall’edizione di Tokyo 2020 è anche specialità olimpica, durante gli anni del liceo a Merano, ricostruisce Sky Tg 24. Con la nazionale italiana ha preso parte a diverse manifestazioni giovanili gareggiando nella disciplina Lead. Il Cai l’aveva coinvolta nel progetto Giovani Alpinisti che promuove i talenti emergenti dell’arrampicata.

A14 anni aveva scalato a passo Gardena il Menhir, il suo primo 8b (categoria di difficoltà). Nell’estate scorsa insieme a quattro amici era andata a scalare la parete ovest del Pik Odessa, montagna di 4.810 metri nel sud del Kirghizistan al confine col Tagikistan. Era molto attiva nel club alpino sudtirolese Alpenverein e sognava un futuro professionale come guida alpina ed era aspirante dei mitici Catores, una sorta di unità speciale di alpinisti e soccorritori sulle Dolomiti.

Dopo la notizia del tragico incidente sull’Himalaya tutta la comunità di Ortisei e della Val Gardena è sconvolta. Senza parole anche il mondo del climbing, dove Elisabeth aveva conquistato parecchi successi. “Lo sgomento è grande in paese”, ha detto il sindaco di Ortisei Tobia Moroder al giornale.