L’attesissimo tour estivo annullato. Un annuncio choc ma costretto, come spiega la stessa Jennifer Lopez in un breve comunicato destinato al suo pubblico, e che la rende non solo dispiaciuta ma “devastata”. La notizia, certamente pesantissima per tutti i suoi fan, è arrivata venerdì 31 maggio, prima da Live Nation. Poi, come detto, sui suoi canali social con le scuse a chi sperava di godersi un suo concerto.

A febbraio scorso è uscito il nuovo album di Jennifer Lopez, ‘This is me…now’ e il tour, che inizialmente prevedeva date da giugno ad agosto, avrebbe dovuto permettere all’artista di presentarlo live. Un appuntamento che, nemmeno a dirlo, i fan di JLo attendevano con trepidazione. Ora la doccia fredda.

Ma cosa è successo? Le motivazioni di questa decisione improvvisa di annullare il tour sono state “la volontà di prendersi del tempo da trascorrere con i figli, con la famiglia e con gli amici più cari”. Poi, qualche ora più tardi, è intervenuta anche Jennifer Lopez che si è scusata con i fan.

“Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso – si legge – Sappiate che non lo farei se non lo ritenessi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo tutti così tanto. Alla prossima volta”. I biglietti, per la cronaca, saranno rimborsati.

Questa comunicazione del tour estivo cancellato, giunta una manciata di giorni prima dell’inizio, arriva dopo le insistenti voci di rottura con Ben Affleck. Starebbero divorziando, dicono, anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni chiare ed esaustive in merito. Tra gli indizi, però, lei che cerca casa da sola, lui che non la accompagna al Met Gala ma due giorni prima partecipa alla presentazione del film di Matt Damon. Insomma, le voci di fonti vicine alla popstar e all’attore darebbero per finito il matrimonio.