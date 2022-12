Lo scorso giugno è arrivato l’annuncio sui social: “Ho un tumore”. Giovanni Allevi lo ha detto ai suoi tantissimi follower sui social senza tanti giri di parole. Le sue frasi accompagnano una foto in cui si vede una partitura e le sue mani che suonano. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica”.

Un annuncio che ha lasciato tutti di sasso. Nessuno poteva immaginare nulla in quel momento. Quel post su Instagram è stato travolto dall’affetto dei fan che hanno cercato a modo loro di infondere forza e coraggio allo straordinario pianista: “Un abbraccio piano piano ma fortissimo”, “Sei un guerriero”, “Tesoro, ti aspettiamo, curati con fiducia”, “Sono con te, meraviglioso guerriero. Siamo tutti con te”. E altri ancora: “Anche se lontano dal palco siamo tutti vicini a te”.

Giovanni Allevi ringrazia i fan con un video dall’ospedale

Qualche giorno dopo Giovanni Allevi è tornato a farsi sentire e ha postato su Twitter una foto che lo ritrae di spalle davanti alla finestra di un ospedale con addosso un busto ortopedico. “Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni”.

E a distanza di qualche tempo Giovanni Allevi è tornato a dialogare con i suoi fan, questa volta con un video su Instagram. Un breve video in cui ringrazia i fan per i messaggi che gli stanno inviando e li abbraccia con un eloquente gesto delle mani al petto: “Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia” dice commosso nel filmato registrato dalla camera della struttura sanitaria: “Vi voglio davvero bene”.

Giovanni Allevi sta combattendo contro un mieloma, scoperto lo scorso giugno. “Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule ” uno dei tanti messaggi social: “Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell’enorme potenziale che abbiamo”. Inoltre il pianista sta componendo una canzone intitolata “Mieloma”, come la sua malattia.