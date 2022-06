Giovanni Allevi, la prima e drammatica foto dall’ospedale: “La battaglia contro il cancro è iniziata”

La notizia ha sconvolto tutti, una foto su Instagram e poche parole a corredo: “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. A scrivere è il noto musicista e compositore Giovanni Allevi. L’annuncio è arrivato la scorsa settimana ed è stato un fulmine a ciel sereno. Quelle poche parole gonfie di paura e allo stesso tempo di speranza hanno sconvolto tutti.

Immediati sono stati i messaggi che hanno mostrato vicinanza a Giovanni Allevi. I fan in questo modo hanno iniziato a combattere la stessa battaglia del musicista: “Un abbraccio piano piano ma fortissimo”, “Sei un guerriero”, “Tesoro, ti aspettiamo, curati con fiducia”, “Sono con te, meraviglioso guerriero. Siamo tutti con te”. E altri ancora: “Anche se lontano dal palco siamo tutti vicini a te”, “Coraggio, andrà bene, ne sono sicura”. Poi sono arrivate le parole di Fedez, il rapper che tre mesi fa è stato operato d’urgenza a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas.





Giovanni Allevi tumore la foto dall’ospedale

“Giovanni, anche se non ci conosciamo, ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Pronta è arrivata la risposta di Giovanni Allevi: “Ciao Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso messaggio. Spero a presto, Giovanni”.

Giovanni Allevi, dopo avere annunciato sul suo profilo Instagram di avere un mieloma multiplo, torna sul social con un nuovo post in cui annuncia che è iniziato il percorso di cure per combattere il tumore e ringrazia i suoi fan per l’affetto e la vicinanza che gli hanno dimostrato. “Con il cuore traboccante di gratitudine”, scrive il pianista e compositore.

Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando!

È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana.

Con voi la vincerò!

Vi amo!

Giovanni ❤️❤️❤️ #giovanniallevi#24giugno#sangiovanni pic.twitter.com/9yCl13fdTu — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) June 24, 2022

“Vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni”. Quindi il pianista e compositore pubblica anche una foto che lo ritrae di spalle con addosso un busto ortopedico.

