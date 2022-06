“Ho avuto un incidente”. Blanco, la foto dall’ospedale preoccupa. Le sue condizioni

Dopo il successo al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, Blanco è costantemente protagonista delle cronache di gossip. Nei giorni scorsi la sua ex fidanzata Giulia Lisioli al settimanale Di Più ha rivelato i retroscena della rottura con la star confessando il tradimento di lui dopo Sanremo 2022. “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima”.

Come molti sicuramente ricorderanno, la ragazza in questione era Martina Valdes, che secondo gli ultimi rumors sembra essere l’attuale compagna del cantante. Dopo quell’episodio, Giulia racconta di essere stata ricoverata in ospedale e di aver dovuto prendere ansiolitici per settimane per affrontare attacchi di panico. La loro era una relazione di lunga data, nata a scuola e dal palco di Sanremo Blanco aveva dedicato a Giulia la sua performance.





Blanco incidente il cantante si mostra sui social in ospedale

Nelle ultime ore Blanco ha pubblicato un video sui social in cui si mostra da un letto d’ospedale. Il vincitore di Sanremo si è infatti ritrovato coinvolto in un non meglio specificato incidente. Nella clip pubblicata online, Blanco si mostra triste e sconsolato mentre ascolta una canzone d’amore struggente, seduto sul letto del nosocomio che lo sta ospitando per tutti gli accertamenti del caso.

Nonostante lo spavento Blanco sta bene e con questo video ha voluto tranquillizzare i fan con poche e semplici parole confortanti. Tuttavia, dopo il fattaccio, il cantante sarà costretto a prendersi qualche giorno di pausa e di riposo, per recuperare le forze e tornare ad esibirsi sul palco più in forma di prima. A causa di questo ricovero Blanco dovrà dare forfait a una serie di appuntamenti.

L’imminente data del suo Blu Celeste Tour a Genova, che si sarebbe dovuta tenere il 24 giugno, è stata per ora spostata a data da destinarsi. Un vero peccato per tutti i fan liguri del cantante che non vedevano l’ora di assistere al suo imminente live. “Amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno, spero di non deludere nessuno” ha sottolineato il cantante. Nelle storie di Instagram ha scritto che non sarà presente al Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno e alla festa di Radio DeeJay del 25.

